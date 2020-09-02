Как приобрести подержанный грузовик или автобус с минимальными затратами

По некоторым оценкам, объем рынка автоперевозок сократится по итогам года почти на треть. Предприниматели, разумеется, рассчитывают на помощь правительства, но в первую очередь вынуждены сокращать издержки собственными силами. Экономя, в том числе, и на обновлении своих автопарков. Так, за семь месяцев 2020 года продажи новых грузовиков упали почти на 10%, в том числе и «благодаря» значительному росту цен на них. В итоге, как и в случае с легковушками, потребитель все чаще смотрит на вторичку. Хотя и покупка подержанной техники в нынешних условиях — дело затратное.
И в этой связи весьма актуальным выглядят лизинговые схемы приобретения бэушных большегрузов и автобусов. Так, например, компания Газпромбанк Автолизинг, оказывающая услуги финансовой аренды транспорта для бизнеса, одной из первых в сегменте объявила о старте программы покупки в лизинг грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов с пробегом, что позволяет предпринимателям не откладывать пополнение автопарка и решать задачи бизнеса без задержек.
При этом, надо сказать, Газпромбанк Автолизинг уже имеет опыт работы с подержанными авто: в конце прошлого года компания запустила лизинг легковых и легких коммерческих автомобилей, возраст которых на момент заключения сделки не превышает трех лет с пробегом не более 100 000 км. И вот теперь распространила свое «влияние» и на тяжелые машины.
При этом, в отличие от легковых транспортных средств, возраст грузовиков, в зависимости от страны-производителя, ограничен 10 годами, а пробег — 1 млн километров. Не менее актуален и тот факт, что минимальный аванс при заключении подобной сделки составляет всего 15% стоимости предмета лизинга (максимальная сумма договора — 120 млн. рублей), а в качестве первого платежа компания готова зачесть имеющийся у клиента транспорт по программе трейд-ин. И как вишенка на торте — оперативное рассмотрение заявки лишь по двум документам.
– Наша компания оперативно реагирует на поступающие запросы бизнеса, выводя на рынок новый продукт. Нам же это позволит сгладить сезонность в продажах, расширить клиентскую аудиторию и диверсифицировать портфель, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» новацию генеральный директор группы компаний Газпромбанк Лизинг Максим Агаджанов.
Что такая возможность дает бизнесу в практическом плане? Приведем в качестве примера приобретение самосвала КамАЗ 65115 с колесной формулой 6х4.
Новый грузовик стоит минимум 4 млн. рублей. Однако можно прилично сэкономить, взяв в лизинг подержанный вариант 2017 года выпуска за 2,45 млн. сроком на пять лет. Пробег в 97 000 км по меркам коммерческой техники можно считать плевым. Вносишь, скажем, 49% в качестве аванса, платишь ежемесячно чуть менее 26 000 рублей, а по итогу осуществляешь последний, выкупной платеж (15% от стоимости нашего грузовика) и оформляешь его на свою фирму. Важный для компаний на основной системе налогообложения момент: суммарная экономия на НДС и налоге на прибыль в этом случае составит 1 007 000 рублей.
Иными словами, бизнес может не откладывать вопрос с пополнением автопарка для решения текущих задач. То, чего в кризис недостает при приобретении нового транспорта — доступные цены — получаешь в случае с покупкой техники с пробегом.