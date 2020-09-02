Как приобрести подержанный грузовик или автобус с минимальными затратами

При этом, надо сказать, Газпромбанк Автолизинг уже имеет опыт работы с подержанными авто: в конце прошлого года компания запустила лизинг легковых и легких коммерческих автомобилей, возраст которых на момент заключения сделки не превышает трех лет с пробегом не более 100 000 км. И вот теперь распространила свое «влияние» и на тяжелые машины.

При этом, в отличие от легковых транспортных средств, возраст грузовиков, в зависимости от страны-производителя, ограничен 10 годами, а пробег — 1 млн километров. Не менее актуален и тот факт, что минимальный аванс при заключении подобной сделки составляет всего 15% стоимости предмета лизинга (максимальная сумма договора — 120 млн. рублей), а в качестве первого платежа компания готова зачесть имеющийся у клиента транспорт по программе трейд-ин. И как вишенка на торте — оперативное рассмотрение заявки лишь по двум документам.

– Наша компания оперативно реагирует на поступающие запросы бизнеса, выводя на рынок новый продукт. Нам же это позволит сгладить сезонность в продажах, расширить клиентскую аудиторию и диверсифицировать портфель, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» новацию генеральный директор группы компаний Газпромбанк Лизинг Максим Агаджанов.

Что такая возможность дает бизнесу в практическом плане? Приведем в качестве примера приобретение самосвала КамАЗ 65115 с колесной формулой 6х4.