Собянин сделал новый шаг к введению цифровых пропусков для автомобилистов из-за COVID-19

Мэр Москвы а последнее время почти ежедневно «радует» жителей города все новыми и новыми запретами и ограничениями для них под предлогом борьбы с коронавирусом. Сначала он отправил на месячную отсидку по домам пенсионеров и больных хроническими заболеваниями. На следующий день «обрадовал» миллионы московских родителей продлением на неделю школьных каникул — с 5 по 18 октября.

Дал электорату денек на привыкание к таким «сюрпризам» и сегодня выпустил еще одно повеление на эту тему. Традиционно, его разместили на сайте sobyanin.ru еще до официального опубликования документа.

Итак, мэр требует от работодателей города «перевести работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы. Не менее 30% работников. А в обязательном порядке — работников из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным».

Указ не касается только медицинских организаций, предприятий оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей. Следующим шагом может быть только уже привычное закрытие торговых центров и непродовольственных магазинов вместе общепитом, перевод вообще всех кого только можно и нельзя на удаленку и реанимация «ковидных» цифровых пропусков для автомобилистов и пешеходо.