Шипы — не панацея: тест зимних шин Bridgestone Blizzak Ice

Да, некоторые автовладельцы проживают в более теплых регионах, где зимой снег — редкость. Другим не нравится клацанье стали по дорожному полотну и повышенный уровень шума. Третьи — попросту недооценивают «фрикционку». Но спрос на так называемые «липучки был, есть и будет. Тем более, что шинные производители удовлетворяют этот спрос, предлагая фрикционные шины с характеристиками, не уступающими 'шиповке». Одними из таких и являются покрышки Bridgestone Blizzak Ice.

Арсенал для противостояния непогоде у Blizzak Ice весьма обширен. В авангарде, конечно же, компаунд, из которого сделана шина. Технология Active Multicell Compound II позволила инженерам придать резине тот же эффект, что мы наблюдаем у губки, которой моем посуду — благодаря пористой структуре и микропузырькам покрышка буквально впитывает влагу, максимально осушая пятно контакта.

Расположение канавок и ламелей под разными углами относительно друг друга придало шине стабильности в езде по обледенелым поверхностям и снегу. А за эффективность торможения, в частности, отвечают увеличенное пятно контакта, площади которому добавил измененной формы протектор — интенсивность тормозных показателей выросла на 10%.

Разумеется, все эти улучшения, несомненно, повлияли на шумность. И чтобы шина оставалась тихой, были оптимизированы размеры ее канавок и пересмотрено их местоположение. Эти доработки позволили минимизировать уровень шума на 31%. Конечно, мы не делали специальных замеров, но по ощущению резина действительно молчит.