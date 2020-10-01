Шипы — не панацея: тест зимних шин Bridgestone Blizzak Ice

Да, некоторые автовладельцы проживают в более теплых регионах, где зимой снег — редкость. Другим не нравится клацанье стали по дорожному полотну и повышенный уровень шума. Третьи — попросту недооценивают «фрикционку». Но спрос на так называемые «липучки был, есть и будет. Тем более, что шинные производители удовлетворяют этот спрос, предлагая фрикционные шины с характеристиками, не уступающими 'шиповке». Одними из таких и являются покрышки Bridgestone Blizzak Ice.
Арсенал для противостояния непогоде у Blizzak Ice весьма обширен. В авангарде, конечно же, компаунд, из которого сделана шина. Технология Active Multicell Compound II позволила инженерам придать резине тот же эффект, что мы наблюдаем у губки, которой моем посуду — благодаря пористой структуре и микропузырькам покрышка буквально впитывает влагу, максимально осушая пятно контакта.
Расположение канавок и ламелей под разными углами относительно друг друга придало шине стабильности в езде по обледенелым поверхностям и снегу. А за эффективность торможения, в частности, отвечают увеличенное пятно контакта, площади которому добавил измененной формы протектор — интенсивность тормозных показателей выросла на 10%.
Разумеется, все эти улучшения, несомненно, повлияли на шумность. И чтобы шина оставалась тихой, были оптимизированы размеры ее канавок и пересмотрено их местоположение. Эти доработки позволили минимизировать уровень шума на 31%. Конечно, мы не делали специальных замеров, но по ощущению резина действительно молчит.
Поработали инженеры и над износостойкостью. Blizzak Ice жестче своей предшественницы Blizzak VRX, а блоки протектора меньше подвержены деформации. Как следствие — повышенный ресурс. Но сыпать малопонятными процентами — это, как заваливать в карты всеми мастями того, кто впервые их видит. А вот аргументация, основанная на восприятии, уверен, куда важнее.
Итак, один автомобиль, два разных режима настройки подвески. На мягкой (стандартной) «ходовке» шина Blizzak Ice работает мягко и хорошо отрабатывает неровности. Не пасует перед рельсами и стыками мостов, жалует глубокие выбоины в асфальте и откровенные ямы с острой кромкой. В общем, не портит ездового комфорта от наречия «вообще».
Однако больше работа покрышки понравилась при выборе спортивного режима движения авто. Казалось бы, более тяжелая зимняя резина вкупе с жесткой ходовой должна обострить ощущения от попадания в ямы. Но нет. Шина, напротив, придает проездам упругости, если так можно сказать. Она фактически смягчает острые кромки откровенных дыр, не усыпанных снегом, и с легкостью форсирует трещины разбитого асфальта. Но главное — остается максимально тихой для зимних покрышек. Да, приятная новость для тех, кто подыскивает зимнюю «липучку» по этому параметру.
С Blizzak Ice в управляемости автомобиля,если и происходят изменения, то совсем уж небольшие. Да, руль становится менее острым. Но реакции на его работу автомобиля остаются адекватными. И что немаловажно — прогнозируемыми.
На участках со снежной кашей машина не начинает метаться и искрить лампочкой системы стабилизации, а уверенно держит курс, и при желании водителя, легко меняет его, даже если под одними колесами асфальт, а другие работают по свежему снежному отвалу, оставленному снегоуборочной техникой. Примечательно и то, что ESP лишь молчаливо наблюдает за повадками покрышек — и это, на мой взгляд, отличный показатель эффективности их работы.
Собственно, и к торможению претензий не возникло. На городских скоростях эффективность торможения Blizzak Ice на разнородных покрытиях не вызывает вопросов. А если учесть, что в городах основные дороги в своей массе почищены, то торможение на мокром асфальте сродни тому, что демонстрируют летние шины. Естественно, в жаркий сезон.
В общем, если ваша автомобильная жизнь протекает в регионах с теплой, и по большей степени дождливой зимой или в городах, где вместо снега — реагенты, то шины Bridgestone Blizzak Ice станут надежным проводником в непогоду. Да и на загородных, не столь вылизанных снегоуборочной техникой трассах они чувствуют себя в своей тарелке, эффективно работая на мокрых и обледенелых поверхностях. А тихая работа этих «липучек» станет отличным бонусом.