Названы сроки появления в России нового Jaguar XF

Центральное место нового интерьера занял изогнутый тачскрин медиасистемы диагональю 11,4 дюйма, притом сама мультимедиа стала совершеннее, а заодно обучилась загружать актуальные обновления «по воздуху».
Помимо передней панели, под замену пошли передние кресла и обивки дверей, не считая мелкой фурнитуры.
Кроме того, на центральной консоли вместо физических кнопок появилась сенсорная консоль, дополненная двумя вращающимися рукоятками. Впрочем, почти такой же интерьер только что получил кроссовер F-Pace.
Вместо вращающегося селектора управления «автоматом» появился джойстик. К слову, в гамме теперь оставлены только автоматические коробки, а механических не будет вообще. В отставку также отправлены V-образные «шестёрки», отныне ставка сделана на рядные двигатели.
Объявлено, что на российском рынке появятся только двухлитровые версии седана: с бензиновым мотором (249 л. с. и 365 Н·м) и полным приводом и дизельным агрегатом и заднеприводной трансмиссией. Продажи рестайлинговых седанов должны начаться следующей весной, а универсалов мы традиционно не увидим.