Названы сроки появления в России нового Jaguar XF

Вместо вращающегося селектора управления «автоматом» появился джойстик. К слову, в гамме теперь оставлены только автоматические коробки, а механических не будет вообще. В отставку также отправлены V-образные «шестёрки», отныне ставка сделана на рядные двигатели.

Объявлено, что на российском рынке появятся только двухлитровые версии седана: с бензиновым мотором (249 л. с. и 365 Н·м) и полным приводом и дизельным агрегатом и заднеприводной трансмиссией. Продажи рестайлинговых седанов должны начаться следующей весной, а универсалов мы традиционно не увидим.