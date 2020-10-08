Индийцы выкатили конкурента UAZ Patriot дешевле 1 000 000 рублей

В серию первой пошла короткобазная трехдверка: она имеет съемные двери, предлагая на выбор мягкий складной верх или жесткую съемную крышу. Базовый мотор — двухлитровый бензиновый атмосферник (152 л. с. и 320 Н·м), к которому можно заказать «механику» или «автомат». А теперь главное: в пересчете такую машину реально купить за миллион российских рублей! И поэтому вполне естественно, что за Mahindra Thar выстроились гигантские очереди…

А теперь перенесемся в Россию. У нас базовый УАЗ «Патриот» стоит 928 000 рублей, а с более-менее приличным набором оборудования — 1 032 000. Эта машина не уходит с конвейера уже 15 лет, эксплуатируя «скелет» внедорожника УАЗ-469 образца 1972 года… Проект модернизации давно готов, но из-за тотальной экономии он пылится на полке.

И разговоры об «особом пути» здесь неуместны. Зная, что народу нужен простой, но современный вездеход, Mahindra взяла и сделал такой, без жалости отправив на пенсию древних предков первого поколения. Почему УАЗ не может поступит так же? Где мы свернули не туда? И почему в нищей Индии внедорожники научились делать лучше, чем в богатой нефтегазовой России?