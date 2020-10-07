Что надежнее — KIA Rio или Hyundai Solaris: какого «корейца» выбрать на «вторичке»?

KIA Rio и Hyundai Solaris идентичны в плане техники, но разнятся в дизайне и оформлении интерьера. «Солярис» выглядит спокойно, а «Рио» более агрессивен. Машины различаются и настройками рулевого управления, а также толщиной обода «баранки». В «Рио» он чуть потолще, да и реакции на поворот руля острее. Из-за этого кажется, что машина более азартна в управлении.
Кузов
Оба подержанных седана стоит тщательно осмотреть перед покупкой. И чем старше автомобиль, тем внимательнее. Дело в том, что кузова «корейцев» не отличаются коррозийной стойкостью, а лакокрасочное покрытие слабое, так что на нем быстро образуются сколы. От дорожных реагентов сильно достается и хромированным деталям, которые иногда полностью облезают. А на очень «пожилых» автомобилях могут провиснуть бамперы из-за хлипких пистонов. Так что часто водители крепят их саморезами.
Двигатель
На Solaris и Rio ставили два бензиновых мотора объемом 1,4 л (107 л. с.) и 1,6 л (123 л. с.). Причем львиная доля машин на «вторичке» оснащена именно старшим двигателем.
Оба агрегата серии Gamma с алюминиевым блоком цилиндров оснащены цепным приводом ГРМ. Как показывает практика, цепь ходит порядка 150 000–200 000 км пробега. А иногда быстрее изнашиваются звездочки, нежели она сама. Если говорить в целом, то моторы не доставляют серьезных проблем. Про их основные слабые места портал «АвтоВзгляд» подробно уже рассказывал.
Коробка передач
Выбор подержанных «Солярисов» и «Рио» как с «механикой», так и с «автоматом» — огромный. При этом лучше предпочесть «двухпедальную» машину, потому как «пятиступка» серии M5CF1 надежностью не отличается. После 100 000 км включение второй и третьей передач может происходить с ощутимым усилием и даже хрустом. Ремонт с заменой шестерни, муфты синхронизатора и блокирующего кольца третьей ступени потянет на 50 000 ₽
«Автомат» A4CF1 надежнее, но надо не забывать менять жидкость раз в 60 000 км. Иначе с гидрогблоком будут проблемы.
Подвеска
Первые версии «Солярисов» пугали раскачкой на прямой, потому производитель спешно доработал заднюю подвеску. Только после того, как корейцы изменили характеристики амортизаторов и пружин, проблему удалось решить. «Рио» появился позже, и уже изначально шел с «правильной» ходовой. Потому и претензий к нему не было. Из этого родился миф, что настройки подвески Rio лучше, чем у «Соляриса». На самом деле — разницы никакой.
Что касается надежности, то шаровые опоры ходят более 100 000 км, и даже втулки стабилизатора легко преодолевают рубеж в 50 000 км. Так что ходовую «убить» сложно.
Что выбрать?
Ни «Рио», ни «Солярис» не стоит считать ломучими машинами. При должном обслуживании оба седана порадуют надежностью. Но надо тщательно подходить к покупке «бэушного» экземпляра. Дело в том, что этих машин много в такси и каршеринге, где их не жалеют. А потом, ушлые сервисмены скручивают пробег, наводят «марафет», и вот уже «убитый кореец» кажется вполне приличным автомобилем.
Если же выбирать по марке, то KIA Rio понравится более молодой аудитории, а Hyundai Solaris оценят люди с опытом.