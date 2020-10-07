Что надежнее — KIA Rio или Hyundai Solaris: какого «корейца» выбрать на «вторичке»?

Двигатель

На Solaris и Rio ставили два бензиновых мотора объемом 1,4 л (107 л. с.) и 1,6 л (123 л. с.). Причем львиная доля машин на «вторичке» оснащена именно старшим двигателем.

Оба агрегата серии Gamma с алюминиевым блоком цилиндров оснащены цепным приводом ГРМ. Как показывает практика, цепь ходит порядка 150 000–200 000 км пробега. А иногда быстрее изнашиваются звездочки, нежели она сама. Если говорить в целом, то моторы не доставляют серьезных проблем. Про их основные слабые места портал «АвтоВзгляд» подробно уже рассказывал.

Коробка передач

Выбор подержанных «Солярисов» и «Рио» как с «механикой», так и с «автоматом» — огромный. При этом лучше предпочесть «двухпедальную» машину, потому как «пятиступка» серии M5CF1 надежностью не отличается. После 100 000 км включение второй и третьей передач может происходить с ощутимым усилием и даже хрустом. Ремонт с заменой шестерни, муфты синхронизатора и блокирующего кольца третьей ступени потянет на 50 000 ₽

«Автомат» A4CF1 надежнее, но надо не забывать менять жидкость раз в 60 000 км. Иначе с гидрогблоком будут проблемы.