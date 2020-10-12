За что в России любят автомобили Infiniti

Компания Infiniti провела исследование покупательских предпочтений в своих социальных сетях. Подписчикам — настоящим и будущим владельцам «Фиников» — предложили ответить всего на один вопрос: за что они выбирают автомобили этой марки.

Подавляющее большинство респондентов — а именно 55% — кликнули на вариант «динамические качества». Чуть меньше, то есть 45% опрошенных, главным достоинством машин Infiniti назвали комфорт. В число самых популярных ответов также вошли «высокое качество и надежность», а также «выгодная цена».

Добавим, что по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе-сентябре российские дилеры «Инфинити» реализовали 1290 машин, что на 54% меньше, чем за первые девять месяцев минувшего года. Что ж, продажи просели почти у всех — «спасибо» коронавирусу.

Быть может, подстегнет покупательский спрос кроссовер QX60 следующего поколения, продажи которого стартуют в будущем году. К тому же, японцы привезут к нам новый QX55, ставший преемником легендарной «кепки» FX.