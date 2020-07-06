Infiniti в России запустила антикризисную кредитную программу

Подобные условия по кредиту на компактный кроссовер Infiniti QX50 ребята из Страны восходящего солнца уже предлагали в конце 2019 года. Теперь программа будет действовать с 1 по 31 июля 2020 года. Правда, чтобы получить «вкусную» минимальную ставку в 0,1% годовых, необходимо первоначально внести не менее 80% от прайса при сроке выплат в 2 года.

При авансе не менее 20% и сроке от 24 месяца либо при первоначальном платеже в 80% и сроке от 3 до 5 лет, ставка поднимается до 5,9%. Если авансовый платеж — 20%, а срок займа — от 36 до 60 месяцев, то переплачивать придется 8,9% в год.

Ценник на Infiniti QX50 в базовой комплектации стартует от 2 995 000 рублей. А паркетник в топовом исполнении Autograph ProActive оценивается в 4 325 000.

Стоит напомнить, что сейчас действует еще одна акция Infiniti под названием «Забота о платежах». Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», это добровольное страхование заемщиков от потери работы. Подробности об актуальной на сегодняшний день страховке можно узнать — здесь.