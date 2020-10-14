JAC J7: в России стартуют продажи бюджетного казахского лифтбэка, созданного в Италии

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе JAC, автомобиль разрабатывался в итальянском дизайнерском центре под чутким руководством маэстро Даниэля Гальоне, ранее рисовавшего красавиц Alfa Romeo. По словам представителей марки, коэффициент аэродинамического сопротивления JAC J7 является одним из лучших в сегменте — 0,29. Притом, что лифтбэк весьма приличных габаритов: 4772 х 1820 х 1492 мм и с колесной базой в 2760 мм.
А что же движет этим болидом? Под капотом амбициозного лифтбэка разместился бензиновый турбомотор, «выдувающий» с 1,5 литров 136 сил мощности. Крутящий момент — 200 Нм. Кстати, у себя на родине этот двигатель неоднократно занимал достойные позиции в рейтинге лучших силовых агрегатов года.
В качестве коробок передач россиянам предложат — на выбор — механическую «шестиступку», либо вариатор. А вот привод только передний. Отрадно, что настраивать рулевое управление китайцам помогали инженеры из Magna. Да и среди оборудования, задействованного в автомобиле, немало продуктов от грандов индустрии.
По умолчанию JAC J7 оснащается фронтальными «эйрбегами», датчиками парковки, камерой заднего вида и прочими прелестями бытия, включая огомный планшет а-ля Tesla. Сборка новинки налажена на мощностях «СарыаркаАвтоПром» в дружественном Казахстане.
Стоит добавить, что лифтбэк JAC J7 станет пятой моделью в российской продуктовой линейке, составив компанию пикапу Т6, кроссоверам S3 и S5, а также электрохетчбэку JAC iEV7S. Цены будут объявлены ближе к запуску продаж.