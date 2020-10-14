Сборку родстера «Крым» могут начать на АВТОВАЗе

Совсем недавно из Тольятти пришла информация, будто АВТОВАЗ перестал отгружать «внешним» сборочным площадкам свои компоненты по оптовым ценам. То есть теперь маленьким фирмам якобы предложили покупать детали по розничным прайс-листам. После этого появилось предположение, что команде родстера «Крым» (его строят на базе «Гранты») скоро придется свернуть свою деятельность.

Теперь же Тольяттинский госуниверситет (ТГУ) сообщил, что АВТОВАЗ готов поставлять агрегаты для мелкосерийного производства «Крыма», который разрабатывается Межвузовской студенческой инженерно-технологической корпорацией. Также рассматривается возмощность размещения сборочной площадки «Крыма» непосредственно в Тольятти — это предельно упростит логистику.

Неужели «Крым» все-таки танет серийным? На 10 000 машин мы бы точно не рассчитывали — для такого производствы нужны десятки миллионов евро инвестиций. Но маленькими тиражами открытую двухдерку, возможно, и будут собирать.