Как законно избавиться от кредитного автомобиля

Фото: АвтоВзгляд
Продажа машины, находящейся в залоге, всегда была головной болью для автовладельца. Теперь ее на себя готовы взять сами дилеры. Причем на вполне законных основаниях. Не верите? Портал «АвтоВзгляд» выяснил, насколько сложно нынче продать кредитный автомобиль.

Только за последний месяц сразу несколько автопроизводителей объявили в России о запуске программ обмена кредитных автомобилей. В их числе — популярный у нашего брата бренд Toyota, инициировавший любопытную услугу «Легкий обмен». С помощью сервиса автовладелец может обменять надоевшую машину на новую, даже если ПТС по-прежнему лежит в залоге у банка. При этом совсем не важно, какой марки автомобиль и насколько он стар. Главная фишка: ничего не нужно делать самому — все хлопоты возьмет на себя дилер. Авантюра? Давайте разберемся.

Дьявол, как известно, кроется в деталях и в мелком шрифте. Поэтому «АвтоВзгляд» решил провести эксперимент. И, разумеется, не только изучив все тонкости процесса. Чтобы понять, где собака зарыта, мы сравнили все риски и ужасы продажи кредитного автомобиля самостоятельным путем с заманчивой схемой «чужими руками» от Toyota.

Фото: АвтоВзгляд

Для начала, пожалуй, стоит сказать, что причин для продажи кредитной машины может быть множество: финансовые проблемы, жизненные обстоятельства, да и просто надоела! Но наличие невыплаченного займа сильно усложняет процесс. Как для самого продавца, так и для покупателя. Согласитесь: не каждый захочет выкупить залоговое авто.

Впрочем, если удастся найти заинтересованное лицо, потребуется поехать с ним в банк. Там будущему владельцу нужно будет оплатить оставшуюся задолженность перед финансовым учреждением или оформить переуступку кредита. В первом случае, это психологически сложно из-за угрозы мошенничества — мало ли, всякое бывает, особенно в голодные «коронакризисные» времена. А во втором, банк потребует полный пакет документов, чтобы убедиться в платежеспособности клиента. А это лишь сильно замедляет процесс оформления. Мы уже не говорим про качества работы самого банка — не факт, что ПТС выдадут в момент заключения сделки. Документ запросто может осесть в архиве, а доставка не всегда происходит день в день.

Правда, действенным способом заманить или задержать клиента может оказаться существенная скидка в цене автомобиля. Да только кто ж ее захочет уступать? В общем, сложностей, как мы видим, немало.

Фото: АвтоВзгляд

Что же касается сервиса легкого обмена, то выглядит он, надо признать, привлекательно. По сути, нужно лишь приехать на залоговой машине к дилеру, где к концу дня можно укатить уже насовершенно новом авто. Если подробнее, то пока ребята из отдела по трейд-ин будут оценивать «железного коня», есть возможность подобрать себе новенький экземплярчик. Или посвежее. Ведь сейчас «официалы» торгуют не только первичной продукцией, но и подержанной. Причем разных марок — не только «Тойота» или «Лексус».

Далее вы фактически продаете свою «ласточку» дилерскому центру, который оформляет на вас новый кредит, погашая старый. А оставшуюся сумму зачисляют в качестве первоначального взноса. Иными словами: вы пьете кофе — вам делают перерасчет. Бумаги подписаны — можно ехать! Все прозрачно и юридически чисто: да, меняется не только машина, но и условия кредита. А экономия времени — бесценна. Дилер сам «разрулит» все вопросы с предыдущим банком, а заодно и подарит увесистую скидку на новенькое авто. Правда, и оценят старую машину в шоу-руме явно ниже рынка. Но зато без подводных камней, «перекупов» и потери времени.

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21 октября 2020
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