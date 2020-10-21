Как законно избавиться от кредитного автомобиля

Только за последний месяц сразу несколько автопроизводителей объявили в России о запуске программ обмена кредитных автомобилей. В их числе — популярный у нашего брата бренд Toyota, инициировавший любопытную услугу «Легкий обмен». С помощью сервиса автовладелец может обменять надоевшую машину на новую, даже если ПТС по-прежнему лежит в залоге у банка. При этом совсем не важно, какой марки автомобиль и насколько он стар. Главная фишка: ничего не нужно делать самому — все хлопоты возьмет на себя дилер. Авантюра? Давайте разберемся.
Дьявол, как известно, кроется в деталях и в мелком шрифте. Поэтому «АвтоВзгляд» решил провести эксперимент. И, разумеется, не только изучив все тонкости процесса. Чтобы понять, где собака зарыта, мы сравнили все риски и ужасы продажи кредитного автомобиля самостоятельным путем с заманчивой схемой «чужими руками» от Toyota.
Для начала, пожалуй, стоит сказать, что причин для продажи кредитной машины может быть множество: финансовые проблемы, жизненные обстоятельства, да и просто надоела! Но наличие невыплаченного займа сильно усложняет процесс. Как для самого продавца, так и для покупателя. Согласитесь: не каждый захочет выкупить залоговое авто.
Впрочем, если удастся найти заинтересованное лицо, потребуется поехать с ним в банк. Там будущему владельцу нужно будет оплатить оставшуюся задолженность перед финансовым учреждением или оформить переуступку кредита. В первом случае, это психологически сложно из-за угрозы мошенничества — мало ли, всякое бывает, особенно в голодные «коронакризисные» времена. А во втором, банк потребует полный пакет документов, чтобы убедиться в платежеспособности клиента. А это лишь сильно замедляет процесс оформления. Мы уже не говорим про качества работы самого банка — не факт, что ПТС выдадут в момент заключения сделки. Документ запросто может осесть в архиве, а доставка не всегда происходит день в день.
Правда, действенным способом заманить или задержать клиента может оказаться существенная скидка в цене автомобиля. Да только кто ж ее захочет уступать? В общем, сложностей, как мы видим, немало.
Что же касается сервиса легкого обмена, то выглядит он, надо признать, привлекательно. По сути, нужно лишь приехать на залоговой машине к дилеру, где к концу дня можно укатить уже насовершенно новом авто. Если подробнее, то пока ребята из отдела по трейд-ин будут оценивать «железного коня», есть возможность подобрать себе новенький экземплярчик. Или посвежее. Ведь сейчас «официалы» торгуют не только первичной продукцией, но и подержанной. Причем разных марок — не только «Тойота» или «Лексус».
Далее вы фактически продаете свою «ласточку» дилерскому центру, который оформляет на вас новый кредит, погашая старый. А оставшуюся сумму зачисляют в качестве первоначального взноса. Иными словами: вы пьете кофе — вам делают перерасчет. Бумаги подписаны — можно ехать! Все прозрачно и юридически чисто: да, меняется не только машина, но и условия кредита. А экономия времени — бесценна. Дилер сам «разрулит» все вопросы с предыдущим банком, а заодно и подарит увесистую скидку на новенькое авто. Правда, и оценят старую машину в шоу-руме явно ниже рынка. Но зато без подводных камней, «перекупов» и потери времени.