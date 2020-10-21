Как законно избавиться от кредитного автомобиля

Для начала, пожалуй, стоит сказать, что причин для продажи кредитной машины может быть множество: финансовые проблемы, жизненные обстоятельства, да и просто надоела! Но наличие невыплаченного займа сильно усложняет процесс. Как для самого продавца, так и для покупателя. Согласитесь: не каждый захочет выкупить залоговое авто.

Впрочем, если удастся найти заинтересованное лицо, потребуется поехать с ним в банк. Там будущему владельцу нужно будет оплатить оставшуюся задолженность перед финансовым учреждением или оформить переуступку кредита. В первом случае, это психологически сложно из-за угрозы мошенничества — мало ли, всякое бывает, особенно в голодные «коронакризисные» времена. А во втором, банк потребует полный пакет документов, чтобы убедиться в платежеспособности клиента. А это лишь сильно замедляет процесс оформления. Мы уже не говорим про качества работы самого банка — не факт, что ПТС выдадут в момент заключения сделки. Документ запросто может осесть в архиве, а доставка не всегда происходит день в день.

Правда, действенным способом заманить или задержать клиента может оказаться существенная скидка в цене автомобиля. Да только кто ж ее захочет уступать? В общем, сложностей, как мы видим, немало.