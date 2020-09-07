Россияне бросились массово получать автокредиты

В месячном выражении рост числа автокредитов составил 15%, а их объем подскочил на 19%, подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс». Как отмечают аналитики, в период карантина объем кредитования сократился практически вчетверо и накопленный спрос нашел выход при первом возможном случае.

С другой стороны, на спрос также повлияло и ожидание роста цен на автомобили: машины традиционно дорожают вслед за ростом валютных курсов.

Но если финансовые эксперты считают, что август и сентябрь не смогут побить рекордные результаты июля, то менеджеры автосалонов уверяют в обратном. Портал «АвтоВзгляд», опросив дилеров, выяснил, что многим из продавцов до сих пор не хватает «живых» машин! То есть ажиотажный спрос на новые автомобили (а значит, и на кредитные предложения) не схлынул и сейчас.