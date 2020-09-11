Поможет ли упрощенная процедура банкротства избавиться от автокредита

Для начала обратимся к условиям, необходимым для инициирования процедуры внесудебного банкротства физического лица. Так, рассчитывать на «кредитное» помилование могут те, у кого на плечах лежит заем в размере от 50 000 до 500 000 рублей. Здесь имеется в виду сумма основного долга и банковских процентов — неустойки и пени не учитываются.
Кроме того, обязательно наличие исполнительного производства, завершенного фактическим игнорированием ответчика из-за отсутствия средств. Проще говоря, потребуется подтверждение того, что с вас уже пытались взыскать задолженность, но ничего не вышло, поскольку вы не располагаете ни деньгами, ни имуществом, которое можно было бы реализовать, дабы погасить ссуду.
Автомобиль, как мы знаем, тоже является имуществом, однако в некоторых случаях закон не лишает должников машин, накладывая на них так называемый исполнительский иммунитет.
— Законом предусмотрено, что автомобиль обладает иммунитетом от взыскания, если должник является инвалидом. Однако сам факт инвалидности еще не препятствует обращению взыскания на него, нужно доказать именно нуждаемость инвалида в транспортном средстве для передвижения в связи с наличием заболевания, — объяснил порталу «АвтоВзгляд» Никита Филиппов, почетный адвокат России, заведующий Бюро адвокатов «Де-юре».
Любопытно при этом, что в судебной практике встречаются случаи, когда сам должник сохранял автомобиль, даже не имея инвалидности.
Как пример — постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.03.2019 № Ф07—286/2019 по делу N А56—54086/2017. Машина получила исполнительский иммунитет, потому как гражданин сумел доказать, что транспорт ему необходим для обеспечения надлежащего доступа к медицинской помощи своему отцу, которому ранее присвоили первую группу инвалидности.
У некоторых находчивых товарищей, не имеющих в близком окружении инвалидов, за которыми нужно ухаживать, может возникнуть логичный вопрос: а что, если я быстренько переоформлю машину на родственника или воспользуюсь услугами компаний, способных «спрятать» то или иное имущество от судебных приставов? Перед законом я буду «чист», следовательно, смогу воспользоваться процедурой банкротства.
Как бы не так. Судебные приставы и кредиторы — не дураки. Они так или иначе разузнают судьбу автомобиля, который еще совсем недавно числился за вами. Когда обман вскроется, сделку по перепродаже или переоформлению легко расторгнут в судебном порядке, признав ее недействительной. А вас при этом, возможно, привлекут к уголовной ответственности. Как за что? За мошеннические действия (ст. 159 УК РФ)!
Не стоит забывать еще и о том, что процедура банкротства — как традиционная, так и упрощенная — может длиться годами. Ведь чтобы прибегнуть к ней, вам сначала нужно прекратить вносить ежемесячные платежи; дождаться, пока банк подаст на вас иск в суд; пройти все разбирательства у Фемиды и получить постановление о невозможности взыскания.
Все эти месяцы — а наиболее вероятно даже годы — вам придется скрывать еще и все свои доходы, отказавшись, разумеется, от официального трудоустройства. Ведь судебные приставы не прекратят исполнительное производство до тех пор, пока на ваш счет пусть и очень редко, но все же будет «капать» какая-то денежка.
Готовы ли вы несколько лет жить под пристальным вниманием кредиторов и суда ради списания полумиллионного долга? Причем даже не гарантированного.
— Целью закона о внесудебном банкротстве является повышение доступности и эффективности банкротства для граждан. Он направлен на защиту тех, у кого не осталось имущества, но есть долги, которые невозможно или затруднительно погасить. А потому будет ошибочным воспринимать данный закон, как легкий способ избавиться от автокредита, — отметил наш эксперт.
Добавим также, что банкротство неизбежно влечет за собой ряд ограничений. Так, в течение пяти лет с момента завершения процедуры нельзя оформлять новые кредиты и займы, скрывая тот факт, что ранее вы прибегали к «кредитному» забвению. Также в течение трех лет должнику запрещается занимать управляющие должности, в течение десяти — повторно «банкротиться».
Чтобы потом не задумываться о способах избавления от авто- и прочих кредитов, трезво оценивайте свои возможности с самого начала. Если понимаете, что, возможно, не потянете новенькую машину, имея проблемы на работе, присмотритесь к более доступным «бэушкам» — и среди них попадаются достойные варианты.