Поможет ли упрощенная процедура банкротства избавиться от автокредита

Для начала обратимся к условиям, необходимым для инициирования процедуры внесудебного банкротства физического лица. Так, рассчитывать на «кредитное» помилование могут те, у кого на плечах лежит заем в размере от 50 000 до 500 000 рублей. Здесь имеется в виду сумма основного долга и банковских процентов — неустойки и пени не учитываются.

Кроме того, обязательно наличие исполнительного производства, завершенного фактическим игнорированием ответчика из-за отсутствия средств. Проще говоря, потребуется подтверждение того, что с вас уже пытались взыскать задолженность, но ничего не вышло, поскольку вы не располагаете ни деньгами, ни имуществом, которое можно было бы реализовать, дабы погасить ссуду.

Автомобиль, как мы знаем, тоже является имуществом, однако в некоторых случаях закон не лишает должников машин, накладывая на них так называемый исполнительский иммунитет.