Тест-драйв нового Toyota Land Cruiser Prado с «крутым» дизелем

Рестайлинг, которому Toyota подвергла Prado, заслуживал бы, в лучшем случае, коротенького новостного сообщения, не более того. Фейслифт там и правда настолько поверхностный, что с первого взгляда его можно и не заметить. В списке обновлений — черные корпуса боковых зеркал, тонированная задняя оптика, «затемненная» радиаторная решетка, декоративные накладки на бамперах и дизайнерские колесные диски.

В «мультимедийку» с 9-дюймовым тачскрином залили Android Auto и Аpple Carplay — как заведено сейчас у всех «правильных пацанов». Не обошлось, разумеется, без обязательного теперь для каждой машины бренда Toyota противоугонной маркировки T-Mark. У Prado она тоже имеется на большинстве не только кузовных деталей, но и на поверхностях агрегатов. Дополнительные фирменные противоугонные «штучки» для любого владельца Toyota — очень актуальная вещь в свете многолетнего лидерства этих машин в рейтингах угоняемости в России.

Но куда интереснее самая-самая вишенка обновления Prado — 200-сильный дизель! В принципе, это тот же 2,8-литровый мотор, который на дорестайлинговых моделях выдавал 177 л. с. и 450 Нм. Но теперь его «раскочегарили» до 200 лошадок. Собственно, ради него мы и решили встретиться с «Прадиком».