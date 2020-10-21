Тест-драйв нового Toyota Land Cruiser Prado с «крутым» дизелем

Рестайлинг, которому Toyota подвергла Prado, заслуживал бы, в лучшем случае, коротенького новостного сообщения, не более того. Фейслифт там и правда настолько поверхностный, что с первого взгляда его можно и не заметить. В списке обновлений — черные корпуса боковых зеркал, тонированная задняя оптика, «затемненная» радиаторная решетка, декоративные накладки на бамперах и дизайнерские колесные диски.
В «мультимедийку» с 9-дюймовым тачскрином залили Android Auto и Аpple Carplay — как заведено сейчас у всех «правильных пацанов». Не обошлось, разумеется, без обязательного теперь для каждой машины бренда Toyota противоугонной маркировки T-Mark. У Prado она тоже имеется на большинстве не только кузовных деталей, но и на поверхностях агрегатов. Дополнительные фирменные противоугонные «штучки» для любого владельца Toyota — очень актуальная вещь в свете многолетнего лидерства этих машин в рейтингах угоняемости в России.
Но куда интереснее самая-самая вишенка обновления Prado — 200-сильный дизель! В принципе, это тот же 2,8-литровый мотор, который на дорестайлинговых моделях выдавал 177 л. с. и 450 Нм. Но теперь его «раскочегарили» до 200 лошадок. Собственно, ради него мы и решили встретиться с «Прадиком».
Так получилось, что в качестве своего рода «точки отсчета» у нас под рукой оказался еще и старенький «Прадик» — с тем самым 177-сильным агрегатом под капотом. Машина, надо сказать, и с таким мотором вызывает вожделение у многих. Несмотря на абсолютно утилитарную суть, в крупных городах ее у нас покупают, по большей части, ради некоего статуса, в качестве «переходной ступени» на пути к мечте всей жизни — Land Cruiser 200! Ну и на охоту-рыбалку еще иногда съездить. Да и продать потом с минимальными потерями в деньгах можно. Вот основные резоны основной аудитории покупателей Toyota Prado.
Но, пожалуй, любой из них согласится, что 177 л. с. для этого внедорожника — печаль печальная. Ни реактивно обогнать на трассе, ни от души разогнаться в городе. Оттого многие «прадоводы», покатавшись в пенсионерском режиме на 177 «лошадях», идут к специалистам по чип-тюнингу, и на свой страх и риск повышают мощность мотора до 220 л. с. С последующими непонятностями вокруг фирменной гарантии и прочими нюансами. С появлением Toyota Prado 2020 аудитория разочарованных динамикой внедорожника наверняка здорово сузится. И вот почему.
В ходе теста мы решили замерить разгон «до сотни» Prado с 200-сильным мотором, а вместе с тем и «старичка» о 177 «жеребцах» с помощью приборчика под известным каждому автогонщику названием Racelogic.
По результатам нескольких заездов «ветеран» добирался до вожделенной «сотки», в среднем, почти за 14 секунд. А «новичок» — за 11,5 секунд! Да и при парных разгонах с 60-ти, 80-ти и 100 километров в час превосходство в динамике 200-сильного Прадо было подавляющим. Он «рвал» предшественника, как хотел.
Понятно, что в болид F1 рамный Prado все равно не превратился, но то, что он здорово повеселел на разгоне — это однозначно. Стоит заметить, что дело тут не столько в дополнительных 23-х лошадиных силах, сколько в прибавке «момента» на 50 Нм. Японцы утверждают, что не просто «чипанули» для этого в заводских условиях стандартный 2,8-сильный движок. Они переработали конструкцию турбонагнетателя, подняли давление впрыска, «подпилили» конфигурацию камеры сгорания!
По ощущениям, пресловутая дизельная «полка» максимального крутящего момента у 200-сильного агрегата начинается где-то с 1800—1900 оборотов коленвала в минуту. А у 177-сильного нормальную отдачу начинаешь чувствовать лишь примерно с 2000—2200 оборотов.
Из-за этого обстоятельства, кстати, для относительно энергичного разгона на прежней модели приходится постоянно и точно контролировать силу нажатия ноги на педаль газа — чтобы стрелочка тахометра всегда находилась между 2000 и 3000 об/мин. Зашкалишь под 4000 — мотор орет, а машина не едет. За рулем же рестайлингового Prado ни о чем подобном не задумываешься — просто жмешь на «газульку», и автомобиль сам делает свое дело.
В результате флегматичный Prado обрел (наконец-то!) вполне комфортную манеру старта с места и ускорения на малой скорости в городских условиях. Да, «максималка» — это здорово, а запас мощности «под педалью» при обгоне на трассе — вообще супер.
Но штука в том, что стандартный владелец Prado 99,9% времени не устанавливает скоростные рекорды, а просто и спокойно перемещает свою пятую точку из пункта «А» в точку «В». И в таком режиме 200-сильный Toyota Land Cruiser Prado будет его радовать на те самые 99,9%.
Правда, за увеличение мощности его будущим обладателям придется заплатить. Рестайлинговый Toyota Land Cruiser Prado с 2,8-литровым дизельным мотором обойдется примерно на 120 000 рублей дороже предшественника. В комплектации «элеганс» он теперь стоит 3,88 млн. рублей, а в «престиже» — 4,2 млн. При том, что базовая версия модели — бензиновая «классик» — сохранила свою стоимость на уровне 2,6 млн.