Из LADA Granta сделали полноценную «скорую помощь»

В новой версии Prima примерила профессию автомобиля скорой медицинской помощи. Притом создатели построили «скорую» класса «В» — то есть такую, в которой реально оказывать неотложную помощь больному. Как уверяют создатели, в России до этого никто и никогда не делал машины такого формата на базе легковушек.

Технически «неотложка» повторяет исходную «Гранту»: под капотом скрывается стандартный 87-сильный моторчик, а тормозную систему пикапа ВИС-2349, который послужил агрегатной базой, никак не меняли. Зато сзади установлена пневматическая подвеска, что, разумеется, положительно скажется на плавности хода.

И еще одна новость на стыке легкового и грузового транспорта. Российский КАМАЗ заказал проект компактного электрического хетчбека. Портал «АвтоВзгляд» выяснил основные характеристики будущей новинки, включая ориентировочную цену.