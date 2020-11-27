Из LADA Granta сделали полноценную «скорую помощь»

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», под именем LADA Granta Prima будут выпускать полурамный грузовичок, способный удивить объемом кузова: машина готова взять на борт до 6,7 кубометра груза! Чтобы было понятнее, грузовая платформа стандартной тентованной «Газели Бизнес» вмещает только на кубометр меньше. Автомобиль может увезти до 900 кг, так что ему показаны только относительно легкие, но объемные грузы.
В новой версии Prima примерила профессию автомобиля скорой медицинской помощи. Притом создатели построили «скорую» класса «В» — то есть такую, в которой реально оказывать неотложную помощь больному. Как уверяют создатели, в России до этого никто и никогда не делал машины такого формата на базе легковушек.
Технически «неотложка» повторяет исходную «Гранту»: под капотом скрывается стандартный 87-сильный моторчик, а тормозную систему пикапа ВИС-2349, который послужил агрегатной базой, никак не меняли. Зато сзади установлена пневматическая подвеска, что, разумеется, положительно скажется на плавности хода.
И еще одна новость на стыке легкового и грузового транспорта. Российский КАМАЗ заказал проект компактного электрического хетчбека. Портал «АвтоВзгляд» выяснил основные характеристики будущей новинки, включая ориентировочную цену.