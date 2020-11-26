Как и зачем российские власти душат поставки иномарок

Все началось 8 лет назад, когда Россия вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО). С этого момента нашей стране пришлось шаг за шагом снижать таможенные пошлины — соответствующих решений как раз и требовал правила этого международного союза.

«И где тогда поток недорогих иномарок?» — спросит пытливый читатель. И будет совершенно прав: ведь пошлины снизились, а значит и машины заграничного производства должны были стать дешевле. Намного дешевле.

Отвечаем: ничего подобного нет и, разумеется, не будет, поскольку власти придумали очень хитрую и крайне действенную контрмеру. Чтобы компенсировать снижение ввозных тарифов, они организовали «утилизационный сбор» — то есть ввели плату за будущую переработку транспортного средтва, когда оно отживет свой срок. Нетрудно догадаться, что сбор стал новым заградительным барьером вместо традиционных пошлин.