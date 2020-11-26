Как и зачем российские власти душат поставки иномарок

Все началось 8 лет назад, когда Россия вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО). С этого момента нашей стране пришлось шаг за шагом снижать таможенные пошлины — соответствующих решений как раз и требовал правила этого международного союза.
«И где тогда поток недорогих иномарок?» — спросит пытливый читатель. И будет совершенно прав: ведь пошлины снизились, а значит и машины заграничного производства должны были стать дешевле. Намного дешевле.
Отвечаем: ничего подобного нет и, разумеется, не будет, поскольку власти придумали очень хитрую и крайне действенную контрмеру. Чтобы компенсировать снижение ввозных тарифов, они организовали «утилизационный сбор» — то есть ввели плату за будущую переработку транспортного средтва, когда оно отживет свой срок. Нетрудно догадаться, что сбор стал новым заградительным барьером вместо традиционных пошлин.
Давайте приведем пример из того самого самого 2012 года, когда мы стали членом ВТО. Nissan Qashqai тогда стоил 795 000 рублей (эх, были же цены!), а после первого снижения таможенных пошлин на 5% должен был подешеветь на 30 000. Но этого не случилось! Разницу съел вышеупомянутый утильсбор — 26 800 рублей по тогдашним ставкам. И так продолжалось дальше: как только пошлины падали, сбор тут же рос.
В итоге, сейчас таможенная пошлина на новые легковые машины составляет всего 15%, но чтобы ввезти свеженькую иномарочку, юрлицу надо отдать родной стране 178 400 рублей. Если объем двигателя больше двух литров — уже 281 600! И далее по нарастающей. Притом новую «дань» платят не только импортеры, но и производители. Хотя последние предлагали поступить так: мы сами организуем утилизацию авто, только избавьте нас от этого бремени.
Однако мудрое руководство страны поступило иначе. Автозаводы с глубокой локализацией моделей получают полную компенсацию сбора, а если ты освоил лишь сварку да окраску — изволь получить только 60%. В этой схеме есть и другие нюансы, но мы их опустим. Проще говоря, производитель отправляет деньги в бюджет, а потом ждет, когда их ему вернут обратно. Теперь понимаете, почему у нас приживаются только модели местной сборки?
Да потому, что ввозить технику из-за границы банально невыгодно! А чтобы было совсем ясно, приведем цены на некоторые иномарки тамошнего производства, если бы никакого утильсбора не существовало. Тогда Chevrolet Nexia стоила бы 531 500 рублей, Suzuki Vitara — 1 200 000, а Subaru XV — 1 840 600. И, конечно, выбор вариантов был куда разнообразнее! Ведь сейчас немалая часть автомобильного мира банально остается по другую сторону утилизационного занавеса.
Впрочем, мы можем причитать сколько угодно — система создана, работает и никто не будет ничего переделывать. Кроме одного — ставок утильсбора. Да, когда-то нам говорили, что размер последнего не будет меняться, как только таможенные пошлины достигнут своего минимума. Между тем, пошлины стоят на месте, а чиновники… опять хотят повысить ставки «утилизационной дани». Во всяком случае, об этом говорят источники из правительства.
На самом деле, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», сейчас «наверху» идет ожесточенная битва. Так, представители автомобильного бизнеса уверяют, что нынешние 178 400 рублей за мнимую утилизацию малолитражки — предел. Но чиновники уверены, что ценители «чистокровных иномарок» заплатят и больше. А для бюджета, как известно, денег много не бывает. Кто победит? Хочется, чтобы здравый смысл. Но это в последняя время происходит слишком редко…