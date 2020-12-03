Бесплатный авторемонт: самые крупные в России отзывные кампании 2020 года

За проведением отзывных кампаний в нашей стране следит Росстандарт. По его данным, количество отправленных к дилерам машин в 2020 году составило 494 600 штук, что на 24% меньше, чем показатель 2019 года, когда в сервис пригласили хозяев 649 590 автомобилей. Однако к концу года цифры могут вырасти. Дело в том, что многие производители принимают решения об отзыве именно в 4 квартале.
Самую масштабную отзывную кампанию в 2020 году провел Datsun. Представители японского бренда объявили об отзыве в общей сложности 93 373 моделей on-DO и mi-DO. У них были проблемы со срабатыванием подушек безопасности. Хозяевам седанов и хетчбэков рекомендуем поспешить на сервис, и вот почему.
Еще весной головной офис Nissan принял решение, что Datsun покинет российский рынок. Производство автомобилей свернут в декабре. А после завершения продаж существующую дилерскую сеть расформируют — обслуживанием машин займутся дилеры Nissan. Хотя по большому счету, разумно возложить эти обязанности на дилеров LADA, так как «Датсуны», по сути, являются перелицованными «Ладами».
Второе место по количеству отзывов занял, собственно, сам АВТОВАЗ. Отечественный производитель пригласил к дилерам хозяев 90 124 автомобилей LADA XRAY и Vesta, произведенных с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года. Причиной стало вероятное повреждение элемента топливопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов. Дилеры заменят топливный шланг или жгут проводки. Кстати, этот отзыв стал крупнейшим для тольяттинцев за последние 3,5 года.
Третьим производителем по числу отзывов стала Toyota. За 2020 год компания пригласила на сервис владельцев свыше 82 640 проходимцев Highlander, RAV4 и LandCruiser Prado. Причина — возможное проникновение воды через уплотнитель и ее попадание на нагревательный элемент форсунки омывателя лобового стекла.
Кроме этого, в десятку брендов по числу отзывов вошли Hyundai (66 216 штук), Ford (18 448 машин), Skoda (5742), KIA (5128), Porsche (5114), Infiniti (3932) и Mercedes-Benz (2200).
Если говорить про год грядущий, то количество отзывов вполне может вырасти. Причины — пандемия, из-за которой производителям пришлось в спешном порядке искать замену традиционным поставщикам комплектующих. А это может сказаться, в частности, и на качестве продукции.