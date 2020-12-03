Бесплатный авторемонт: самые крупные в России отзывные кампании 2020 года

За проведением отзывных кампаний в нашей стране следит Росстандарт. По его данным, количество отправленных к дилерам машин в 2020 году составило 494 600 штук, что на 24% меньше, чем показатель 2019 года, когда в сервис пригласили хозяев 649 590 автомобилей. Однако к концу года цифры могут вырасти. Дело в том, что многие производители принимают решения об отзыве именно в 4 квартале.

Самую масштабную отзывную кампанию в 2020 году провел Datsun. Представители японского бренда объявили об отзыве в общей сложности 93 373 моделей on-DO и mi-DO. У них были проблемы со срабатыванием подушек безопасности. Хозяевам седанов и хетчбэков рекомендуем поспешить на сервис, и вот почему.

Еще весной головной офис Nissan принял решение, что Datsun покинет российский рынок. Производство автомобилей свернут в декабре. А после завершения продаж существующую дилерскую сеть расформируют — обслуживанием машин займутся дилеры Nissan. Хотя по большому счету, разумно возложить эти обязанности на дилеров LADA, так как «Датсуны», по сути, являются перелицованными «Ладами».