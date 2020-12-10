«Кама-1»: преемник «Оки» представлен официально

Интересно, что создатели автомобильчика длиной всего 3,4 метра (то есть на 10 сантиметров короче «Матиза») называют его «смарт-кроссовером». Электромобиль оборудован литий-ионным аккумулятором емкостью 33 кВт·ч, которого хватает на 250 километров пробега. Для полной зарядки батареи от обычной электросети должно хватить шести часов, а от специального терминала — двадцати минут.

В движение крохотную трехверку приводит электродвигатель мощностью 80 кВт (109 л. с.), который разгоняет ее до 150 км/ч. Ускорение до «сотни» занимает 6,7 секунды. К слову, привод своеобразного преемника «Оки» — только задний. И закрывая тему технических характеристик: клиренс «Камы» — вполне достаточные, но врвсе не кроссоверные 160 мм.

Интересно, что на создание первого прототипа ушло всего два года. А вот что будет дальше, не очень понятно. Сухой пресс-релиз заканчивается следующей фразой: «Сейчас электромобиль находится в статусе промышленного предсерийного образца, который прошел испытания и всю необходимую сертификацию». И больше никаких подробностей.

Что касается самой марки КамАЗ, то сейчас завод Набережных Челнов живет активной жизнью. Только что челнинцы запустили грузовой шеринг. Кроме того, в 2021 году марка выпустит капотный грузовик, а также супертягач High-Tech, который бросит вызов современным иномаркам.