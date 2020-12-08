Как не убить в мороз турбированный двигатель

Фото из открытых источников
Надувные моторы становятся все более популярны. Производители массово внедряют их на свои модели, потому как такие двигатели обеспечивают отменные динамические характеристики, при этом довольно экономичны. Однако у них есть и проблемы, которые могут дать о себе знать в холода. Портал «АвтоВзгляд» расскажет про типичные «болячки» турбодвижков, подстерегающих владельцев в холодное время года.

Зимой никуда не деться от холодного пуска мотора. Атмосферные двигатели гораздо легче переносят этот процесс, нежели наддувные. Дело в том, что у «атмосферников», особенно старых, блок цилиндров чугунный, а у современных турбодвижков — алюминиевый. Чугун более стоек к резким перепадам температур, а «крылатый» металл, наоборот, более чувствителен.

Не будем забывать и про конструкцию некоторых агрегатов. Вспомним, например, наддувный двигатель EA888 концерна Volkswagen. На ранних его версиях сухой контакт поршня со стенкой цилиндра приводил к появлению задиров. Потому мотор нужно было хорошо прогревать перед поездкой. Да и защитное покрытие, которое наносили на стенки цилиндров, быстро разрушалось. Так появлялся масложер, который постепенно приговаривал мотор к капитальному ремонту.

Не все так просто и с турбиной. Дело в том, что во время долгой стоянки на морозе турбина охлаждается, масло отстаивается, а потому нужно время, чтобы после пуска все рабочие поверхности деталей не испытывали его дефицит.

Фото из открытых источников

Если завести такой двигатель и сразу поехать, механизм турбины будет изнашиваться. Ведь после 2500 об/мин «улитка» быстро нагревается, то есть идет температурное расширение материалов. При таком внезапном перепаде температур, узел испытывает огромные нагрузки. Добавляем к этому масляное голодание и получаем серьезную проблему. Дорогостоящий узел выйдет из строя раньше времени.

Поэтому наддувный мотор зимой нужно обязательно прогревать, причем даже после небольшой стоянки. Достаточно завести двигатель и постоять минут пять. Этого времени хватит, чтобы масло поступило ко всем узлам и агрегатам. После этого можно ехать, но в спокойном режиме. Следите, чтобы стрелка тахометра не залетала выше 2300 об/мин. После того, как температура антифриза повысилась до 90 градусов, а в салон пошел теплый воздух, можно двигаться в обычном режиме.

Ну а после поездки дайте двигателю поработать минуты две на холостых оборотах. Тогда масло, которое прокачивается через турбину, успеет ее охладить.

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8 декабря 2020
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