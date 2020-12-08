Как не убить в мороз турбированный двигатель

Зимой никуда не деться от холодного пуска мотора. Атмосферные двигатели гораздо легче переносят этот процесс, нежели наддувные. Дело в том, что у «атмосферников», особенно старых, блок цилиндров чугунный, а у современных турбодвижков — алюминиевый. Чугун более стоек к резким перепадам температур, а «крылатый» металл, наоборот, более чувствителен.
Не будем забывать и про конструкцию некоторых агрегатов. Вспомним, например, наддувный двигатель EA888 концерна Volkswagen. На ранних его версиях сухой контакт поршня со стенкой цилиндра приводил к появлению задиров. Потому мотор нужно было хорошо прогревать перед поездкой. Да и защитное покрытие, которое наносили на стенки цилиндров, быстро разрушалось. Так появлялся масложер, который постепенно приговаривал мотор к капитальному ремонту.
Не все так просто и с турбиной. Дело в том, что во время долгой стоянки на морозе турбина охлаждается, масло отстаивается, а потому нужно время, чтобы после пуска все рабочие поверхности деталей не испытывали его дефицит.
Если завести такой двигатель и сразу поехать, механизм турбины будет изнашиваться. Ведь после 2500 об/мин «улитка» быстро нагревается, то есть идет температурное расширение материалов. При таком внезапном перепаде температур, узел испытывает огромные нагрузки. Добавляем к этому масляное голодание и получаем серьезную проблему. Дорогостоящий узел выйдет из строя раньше времени.
Поэтому наддувный мотор зимой нужно обязательно прогревать, причем даже после небольшой стоянки. Достаточно завести двигатель и постоять минут пять. Этого времени хватит, чтобы масло поступило ко всем узлам и агрегатам. После этого можно ехать, но в спокойном режиме. Следите, чтобы стрелка тахометра не залетала выше 2300 об/мин. После того, как температура антифриза повысилась до 90 градусов, а в салон пошел теплый воздух, можно двигаться в обычном режиме.
Ну а после поездки дайте двигателю поработать минуты две на холостых оборотах. Тогда масло, которое прокачивается через турбину, успеет ее охладить.