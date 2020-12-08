Как не убить в мороз турбированный двигатель

Зимой никуда не деться от холодного пуска мотора. Атмосферные двигатели гораздо легче переносят этот процесс, нежели наддувные. Дело в том, что у «атмосферников», особенно старых, блок цилиндров чугунный, а у современных турбодвижков — алюминиевый. Чугун более стоек к резким перепадам температур, а «крылатый» металл, наоборот, более чувствителен.

Не будем забывать и про конструкцию некоторых агрегатов. Вспомним, например, наддувный двигатель EA888 концерна Volkswagen. На ранних его версиях сухой контакт поршня со стенкой цилиндра приводил к появлению задиров. Потому мотор нужно было хорошо прогревать перед поездкой. Да и защитное покрытие, которое наносили на стенки цилиндров, быстро разрушалось. Так появлялся масложер, который постепенно приговаривал мотор к капитальному ремонту.

Не все так просто и с турбиной. Дело в том, что во время долгой стоянки на морозе турбина охлаждается, масло отстаивается, а потому нужно время, чтобы после пуска все рабочие поверхности деталей не испытывали его дефицит.