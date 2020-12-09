Замкнутый круг беспредела: почему столичные водители терпят произвол МАДИ

И все это на фоне откровенного игнорирования законов такими институтами, как Московская административная дорожная инспекция (МАДИ), Федеральная лужба судебных приставов (ФССП) и даже, увы, собственно отечественной (а точнее — московской) Фемидой. Однако, уверен автоюрист Михаил НИКИТИН, в сложившейся ситуации во многом виноваты сами автовладельцы. Почему, он рассказал в эксклюзивном интервью порталу «АвтоВзгляд».
– Михаил, соцсети полны душещипательных историй о произволе МАДИ. Но так ли на самом деле страшен черт, как его малюют? Возможно, попавшие под раздачу граждане сами, в силу собственной правовой безграмотности, действительно нарушают дорожные законы, а когда приходиться расплачиваться за проступки, начинают возмущаться на пустом месте?
– Разумеется, и такое бывает. Однако даже по собственному опыту скажу, что служащие МАДИ реально и массово нарушают закон. Я сам столкнулся с их произволом, когда в августе 2017-го получил от этой структуры «письмо счастья» за якобы остановку в запрещенном месте. Стал разбираться и получил от местной префектуры доказательства, что знак 3.27 («Остановка запрещена»), который я по мнению мадишников проигнорировал, был недоступен для обозрения, и как выяснилось в последствии — установлен в отсутствие разрешительной документации и вообще неизвестно кем. Увы, но эти обстоятельства не произвели впечатление на вышестоящее должностное лицо МАДИ, которое отказало удовлетворении моей жалобы. Пришлось обращаться в суд.
Который, по вине все той же МАДИ, не предоставлявшей Фемиде истребуемые ей бумаги, затянулся почти на год. Впрочем, и позиция самого суда была довольно странной: документы, полученные мной из префектуры его не убедили и он заново затребовал их у той же самой префектуры. Складывалось такое впечатление, что судья сознательно затягивает процесс, рассчитывая, скорее всего, что я откажусь от затеи. Тем не менее, в итоге моя жалоба была все-таки удовлетворена и более того — я благополучно взыскал с МАДИ расходы — более 7000 рублей — понесенные в рамках этого дела.
– Частный случай?
– Увы, нет. Вникнув в эту тему я понял, что случаи, когда административные органы (в частности — МАДИ) выносяит постановления на основании дорожных знаков, установка которых не согласована, или которые не утверждены на комплексной схеме дорожного движения — довольно распространенное явление. Впрочем, это далеко не единственное прегрешение Московской административной дорожной инспекции.
Вот, например, в июне прошлого года МАДИ на основании «показаний» печально известной системы фотофиксации «Стрит Фалькон» пыталась наказать автовладельца, заезжавшего на платную парковку. Перед шлагбаумом образовалась очередь, но камера, а затем и должностные лица МАДИ посчитали, что гражданин нарушил правила стоянки и остановки. Разумеется, к доводам автовладельца, попытавшегося доказать свою правоту, в ведомстве не прислушались и оставили трехтысячный штраф в силе.
Но вот суд, для которого я подготовил жалобу в защиту автовладельца, привлекаемого к ответственности, рассудил иначе и в конце августа отменил постановление должностного лица и решение вышестоящего должностного МАДИ, а в декабре вынес решение о взыскании с этой организации приличную сумму издержек и расходов, на которые пришлось пойти водителю, отстаивая свои права. Однако сколько еще граждан покорно оплатили подобные штрафы «ни за что», побоявшись выступать против произвола МАДИ? И таких примеров в моей практике предостаточно.
Причем, подчеркну, суды, несмотря на, как уверены многие, ангажированность столичными властями, все чаще встают на сторону граждан в их спорах с мадишниками хотя бы потому, что последние зачастую действуют откровенно незаконно. И мы это в судах доказываем документально.
– Однако в массовом порядке люди в суды все же не обращаются…
– Вот в этом-то и беда, развязывающая той же МАДИ руки. Пассивность нашего общества, способного разве что на истеричные посты в соцсетях, красноречиво говорит чиновникам, что граждан можно «шкурить» без зазрения совести и оглядки на законы. Ну, проиграет та же МАДИ с десяток дел в суде, зато поднимет кучу денег с сотен и тысяч автовладельцев, молчащих в тряпочку и безропотно оплачивающих неправомерно выписанные штрафы. В итоге получается, как с платными парковками — их становится все больше, того и гляди они придут уже и во дворы, а гражданам все-равно. Но когда в городе вообще не останется бесплатных парковочных мест — будет поздно, придется только платить, платить и платить.
Так же обстоит ситуация и с ГКУ «АМПП». Чем реже граждане отстаивают свои права, тем больше будет произвола со стороны этой структуры.
– С этим трудно не согласиться, однако и водителей понять можно: отстаивать свои интересы в суде самостоятельно может не каждый, а услуги адвоката нынче дороги — дешевле неправомерный штраф оплатить.
– Разумеется, с профессиональным юристом бороться с властным произволом проще. Однако надо понимать, что та же МАДИ, по большому счету, выносит свои постановления по достаточно ограниченному списку составов правонарушений: нарушение правил стоянки/остановки, размещение т/с на газонах и иных территориях, занятых зелеными насаждениями. В интернете, особенно в профильных сообществах типа «Синие ведерки» или «Автомобилисты Москвы», очень просто получить как минимум совет или же найти грамотно составленные образцы жалоб и в МАДИ, и в суд, так же как и четко прописанный алгоритм действий. И если четко следовать им, отстоять свою правоту сможет практически любой человек. Характерный пример тому: массовые обращения в суды по поводу штрафов, выписанных весной за нарушение режима самоизоляции.
Всего их было подано более 50 000, причем большинство — без помощи адвокатов, но по шаблонам, любезно предоставленным «коллегами по цеху» из упомянутых сообществ. Так вот на сегодняшний день — треть жалоб удовлетворена, еще столько же находится в процессе рассмотрения. Да, еще треть возвращена, но в основном потому, что жалобщики так или иначе нарушали процедуру, не следуя предложенным инструкциям.
Кстати сказать, по моим данным судьи уже стонут от такого количества дел, поминая ту же МАДИ очень недобрым словом. И если точно такой же поток жалоб обрушится на судебные инстанции и за другие мадишные выкрутасы — эта контора наверняка стала бы чтить законы. А то ведь доходит до откровенных издевательств над гражданами.
Вплоть до того, что сотрудники этого ведомства назначают время рассмотрения дел за час до того, как их офисы начинают работать. Или, например, неделями и месяцами не исполняют судебных запросов о предоставлении материалов дел, в отсутствие которых невозможно рассмотреть жалобу в суде. А еще круче, когда, прекрасно зная о том, что их постановление обжалуется в суде (то есть, по нашим законам, не вступило в законную силу), все-равно передают акты по делу об административном правонарушении на принудительное взыскание штрафа в службу судебных приставов. Которая, в свою очередь, не разбираясь (а на мой взгляд — просто не желая разбираться) в нюансах, берет дело в производство и безакцептно взыскивает деньги со счетов гражданина.
--Просто какой-то порочный круг беззакония. А вы не пытались разорвать его с помощью, скажем, прокуратуры?
--Пытался, но прокуратура, нарушая собственные же регламенты, отправляет жалобы в те структуры, на которых я и жаловался! Вот и все меры прокурорского реагирования.
Поэтому, повторю, если мы хотим изменить ситуацию, гражданам надо перестать быть безмолвной аморфной массой и несмотря ни на какие трудности и временные потери активнее отстаивать свою правоту в судах.