Замкнутый круг беспредела: почему столичные водители терпят произвол МАДИ

И все это на фоне откровенного игнорирования законов такими институтами, как Московская административная дорожная инспекция (МАДИ), Федеральная лужба судебных приставов (ФССП) и даже, увы, собственно отечественной (а точнее — московской) Фемидой. Однако, уверен автоюрист Михаил НИКИТИН, в сложившейся ситуации во многом виноваты сами автовладельцы. Почему, он рассказал в эксклюзивном интервью порталу «АвтоВзгляд».

– Михаил, соцсети полны душещипательных историй о произволе МАДИ. Но так ли на самом деле страшен черт, как его малюют? Возможно, попавшие под раздачу граждане сами, в силу собственной правовой безграмотности, действительно нарушают дорожные законы, а когда приходиться расплачиваться за проступки, начинают возмущаться на пустом месте?

– Разумеется, и такое бывает. Однако даже по собственному опыту скажу, что служащие МАДИ реально и массово нарушают закон. Я сам столкнулся с их произволом, когда в августе 2017-го получил от этой структуры «письмо счастья» за якобы остановку в запрещенном месте. Стал разбираться и получил от местной префектуры доказательства, что знак 3.27 («Остановка запрещена»), который я по мнению мадишников проигнорировал, был недоступен для обозрения, и как выяснилось в последствии — установлен в отсутствие разрешительной документации и вообще неизвестно кем. Увы, но эти обстоятельства не произвели впечатление на вышестоящее должностное лицо МАДИ, которое отказало удовлетворении моей жалобы. Пришлось обращаться в суд.