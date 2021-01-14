5 самых популярных универсалов в России

Для того, чтобы понять, какие же модели пользовались у покупателей повышенным спросом, мы взяли данные по продажам производителей, а также статистику АЕБ за прошедший год. Ориентируясь на цифры можно увидеть, что самым популярным автомобилем в России осталась LADA Granta. В 2020 году продали 126 112 автомобилей. И хоть спад продаж составил 7%, доля рынка по-прежнему солидная — 7,9%.
В семействе «Гранты» есть и универсал. Он отличается компактными размерами (4084х1700х1504 мм), а объём багажного отделения составляет 355 литров. Из достоинств «бюджетника» выделим недорогое обслуживание и энергоемкую подвеску. А в недостатки занесем древнюю конструкцию и тесный задний ряд.
Машин семейства Vesta в 2020 году продали 107 281 штук, и среди них есть сразу две хозяйственные версии: SW и Cross. Наши симпатии остаются на стороне кросс-версии, так как у нее стильный пластиковый обвес и увеличенный клиренс.
Модель выгодно отличается от других тольяттинских универсалов вместительным и продуманным багажником с нишами, крючками и двойным полом. Полезный объем равен 480 литров, а при сложенной спинке второго ряда площадь вырастает до 825 литров.
Тройку самых популярных универсалов замыкает пассажирская LADA Largus. По информации АВТОВАЗа, в прошлом году продано 37 166 машин с пятью или семью посадочными местами. В первом варианте объем багажника «Ларгуса» равен 560 литров, во втором — 135 литров. Сложенные кресла дают 2350 литров полезного пространства.
Если хотите универсал побогаче, то обратите внимание на корейцев. В модельной гамме KIA есть модель Ceed, которая за 11 месяцев прошлого года разошлась тиражом 9094 экземпляра. В семействе значатся универсалы Ceed SW и ProCeed. У KIA Ceed SW внушительный объем багажного отсека — 600 литров, а при сложенной спинке дивана получается 1650 литров. Внутри есть рельсовые направляющие, различные ниши и крючки.
Если говорить про ProCeed, то это очень нишевый автомобиль с ярким дизайном и плотной, по-спортивному настроенной подвеской. Минимальный объем багажника автомобиля — 594 л. При этом он значительно дешевле, чем изделия представителей премиальных брендов, таких как Audi и Volvo.