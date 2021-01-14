5 самых популярных универсалов в России

Для того, чтобы понять, какие же модели пользовались у покупателей повышенным спросом, мы взяли данные по продажам производителей, а также статистику АЕБ за прошедший год. Ориентируясь на цифры можно увидеть, что самым популярным автомобилем в России осталась LADA Granta. В 2020 году продали 126 112 автомобилей. И хоть спад продаж составил 7%, доля рынка по-прежнему солидная — 7,9%.

В семействе «Гранты» есть и универсал. Он отличается компактными размерами (4084х1700х1504 мм), а объём багажного отделения составляет 355 литров. Из достоинств «бюджетника» выделим недорогое обслуживание и энергоемкую подвеску. А в недостатки занесем древнюю конструкцию и тесный задний ряд.

Машин семейства Vesta в 2020 году продали 107 281 штук, и среди них есть сразу две хозяйственные версии: SW и Cross. Наши симпатии остаются на стороне кросс-версии, так как у нее стильный пластиковый обвес и увеличенный клиренс.

Модель выгодно отличается от других тольяттинских универсалов вместительным и продуманным багажником с нишами, крючками и двойным полом. Полезный объем равен 480 литров, а при сложенной спинке второго ряда площадь вырастает до 825 литров.