Автомобильные свалки в Москве и Подмосковье, где умирают удивительные машины

ЛИПКИНСКОЕ ШОССЕ

А в лесном массиве между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе, буквально в километре от МКАД, доживают свой век фургоны и грузовики, некогда выполнявшие логистические задачи. В отстойнике собрано около трех десятков машин, включая автобус ЛиАЗ. Некоторые из них пострадали в авариях и были брошены, став легкой добычей для охотниками за ломом. Правда, на популярных сайтах по продаже автомобилей парочку из ржавеющих тут грузовичков можно найти в объявлениях. Вот только если их кто-то и купит, то только на запчасти.