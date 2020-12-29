Автомобильные свалки в Москве и Подмосковье, где умирают удивительные машины

Справедливости ради стоит отметить, что автохлама, «украшающего» улицы в Первопрестольной, хватает сполна. Правда, власти и борются с этой проблемой. Но тщетно… Что уж там говорить о залежах гниющих машин на задворках и в отстойниках. Мы решили примерить на себя костюмчик гида по самых уникальным автосвалкам столицы и ее окрестностей.
ЧЕРНОУСОВО
В нескольких километрах от поселка Чернь, что по трассе М2 «Крым», находится одно из самых знаменитых автокладбищ Подмосковья. В чистом поле частный коллекционер, бывший автомеханик гоночной команды АЗЛК Михаил Красинец собрал огромную коллекцию раритетных машин. Уличный музей славится парой-тройкой сотен стареньких «Жигулей», «Запорожцев», «Рафиков», «Зилов» и «Газов», включая «Волги», «Чайки» и даже «Зим». Поговаривают, что обладатель техники времен СССР готов подарить часть коллекции людям, способным сохранить и отреставрировать увядающие экспонаты.
ЛИПКИНСКОЕ ШОССЕ
А в лесном массиве между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе, буквально в километре от МКАД, доживают свой век фургоны и грузовики, некогда выполнявшие логистические задачи. В отстойнике собрано около трех десятков машин, включая автобус ЛиАЗ. Некоторые из них пострадали в авариях и были брошены, став легкой добычей для охотниками за ломом. Правда, на популярных сайтах по продаже автомобилей парочку из ржавеющих тут грузовичков можно найти в объявлениях. Вот только если их кто-то и купит, то только на запчасти.
ЛЕФОРТОВО
Немногие знают, что в восточной части центра Белокаменной находится огромный склад разбитый автомобилей, трамваев и автобусов. Речь идет о свалке на Волочаевской улице — между Гжельским переулком и Красноказарменной улицей. Тут тихо умирают советские «Москвичи», «Жигули», «Зилы», «Победы» и «Волги». Кроме того, здесь полным полно грузовой техники и, как уже было сказано, трамваев разных эпох. Что, впрочем, не удивительно — отстойник расположен за забором вагоно-ремонтного завода. Поэтому попасть туда не просто, но можно.