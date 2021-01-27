Как быстро просушить залитые свечи зажигания, не выкручивая их

Фото из открытых источников
В сильные морозы с автомобилем могут приключаться различные чудеса. То дорогая «омывайка» замерзнет, то аккумулятор не тянет, то соляра превращается в желе или давление в шинах падает. А бывает так, что стартер крутит, а двигатель не запускается. Как результат — залитые свечи. И чтобы просушить их, уходит достаточно много драгоценного времени. Однако есть способы сделать все быстрее и без специальных инструментов.

При холодном запуске, особенно в сильные морозы, электроника автомобиля старается помочь двигателю, обогащая топливовоздушную смесь за счет большей подачи топлива в камеру сгорания. И если новые моторы с хорошей компрессией, новыми свечами и аккумуляторной батареей при подобной стимуляции легко справляются с задачей, то автомобили с пробегом, могут испытывать некоторые трудности.

Причина, по которой заливает свечи, банальна — топливо поступает в камеру сгорания, но не поджигается. Свечи тонут в бензине, после чего завести двигатель, увы, невозможно. Однако это всего лишь следствие. А проблемы могут крыться не только в самом двигателе. Искра не возникает из-за разряженной более, чем наполовину АКБ — ее мощность попросту ни на что не хватает. Если свечи давно не меняли, то это так же может стать причиной, когда топливо не воспламеняется — они могли отработать отведенный им срок, или получили повреждение при замене (например, перетянули при монтаже). Проблема также может скрываться в неисправных высоковольтных проводах. Но результат один — после нескольких неудачных попыток завестись, дальше можно даже не пробовать — свечи гарантированно залило.

Как только водителю становится понятно, что у него проблемы, он хватается за голову и за свечной ключ, и лезет под капот, чтобы выкрутить свечи и просушить их, используя ветошь, зажигалку или другие подручные средства. Но что делать, если в машине не оказалось нужного инструмента?

Фото из открытых источников

Есть несколько способов решить проблему. Первый, пожалуй, подходит для большинства автомобилей, где за подачу топлива в камеру сгорания отвечает инжектор. Метод позволяет высушить, или, другими словами, продуть цилиндры. Для этого, перед пуском двигателя, необходимо утопить педаль газа в пол, и удерживать ее. При этом поворотом ключа зажигания следует «крутить» стартером. В этот момент электронный мозг двигателя и активирует продувку, исключая подачу топлива в камеру сгорания. Весь процесс займет не более 10 секунд, после чего нужно отпустить педаль газа — подача горючки возобновится, и мотор оживет.

Чтобы запуск двигателя был успешен в морозы в отечественных машинах, в помощь водителю дали «Плазмер». Это такой режим в системе зажигания, при котором на свечи в течение 30—90 секунд подается импульс, благодаря которому они прогреваются, и удаляется конденсат.

Впрочем, оба метода не отменяют необходимость возить с собой свечной ключ. Когда ничего не помогает, именно накидной инструмент может стать тем самым золотым ключиком, благодаря которому двигатель вашего автомобиля вздохнет всеми своими цилиндрами.

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27 января 2021
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