Как быстро просушить залитые свечи зажигания, не выкручивая их

При холодном запуске, особенно в сильные морозы, электроника автомобиля старается помочь двигателю, обогащая топливовоздушную смесь за счет большей подачи топлива в камеру сгорания. И если новые моторы с хорошей компрессией, новыми свечами и аккумуляторной батареей при подобной стимуляции легко справляются с задачей, то автомобили с пробегом, могут испытывать некоторые трудности.

Причина, по которой заливает свечи, банальна — топливо поступает в камеру сгорания, но не поджигается. Свечи тонут в бензине, после чего завести двигатель, увы, невозможно. Однако это всего лишь следствие. А проблемы могут крыться не только в самом двигателе. Искра не возникает из-за разряженной более, чем наполовину АКБ — ее мощность попросту ни на что не хватает. Если свечи давно не меняли, то это так же может стать причиной, когда топливо не воспламеняется — они могли отработать отведенный им срок, или получили повреждение при замене (например, перетянули при монтаже). Проблема также может скрываться в неисправных высоковольтных проводах. Но результат один — после нескольких неудачных попыток завестись, дальше можно даже не пробовать — свечи гарантированно залило.

Как только водителю становится понятно, что у него проблемы, он хватается за голову и за свечной ключ, и лезет под капот, чтобы выкрутить свечи и просушить их, используя ветошь, зажигалку или другие подручные средства. Но что делать, если в машине не оказалось нужного инструмента?