Объявлены сроки начала российских продаж внедорожника Isuzu MU-X

Возможность вывода MU-X на российский рынок в Isuzu рассматривали не один год — за это время он даже успел сменить поколение. Но, похоже, японцы наконец приняли окончательное решение: рамный внедорожник собирается в нашу Необъятную.

— Шансы, что Isuzu MU-X появится в России, очень большие. На этот год у нас запланирована масштабная сертификация, а в следующем — очень надеемся — мы уже подойдем к продажам, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» Александр Никулин, руководитель направления пикапов компании Isuzu Rus.

Внедорожник Isuzu MU-X построен на базе пикапа D-Max третьего поколения, который тоже вот-вот запустится в России. Обе модели будут импортироваться из Тайланда — четких планов по локализации, по словам нашего собеседника, у компании все еще нет.

Возможно, производство «проходимцев» освоят в Ульяновске после вывода MU-X, если новинка будет пользоваться у россиян спросом. А до того это бессмысленно, ведь сегмент пикапов нишевый — продажи того же D-Max исчисляются лишь несколькими сотнями в год.