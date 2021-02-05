Nissan представил новый Pathfinder, который приедет и в Россию

Фото производителя.
В свое время Nissan здорово «почикал» российскую гамму моделей. В отставку ушли большие SUV — Patrol и Pathfinder. И если про «камбэк» рамного «Патруля» не планируется, то возвращение «Патфайндера» состоится до конца этого года. Притом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», это будет уже свежее поколение модели.

Новый Nissan Pathfinder сохранил формат старого: то есть несущий кузов, поперечное расположение мотора и система полного привода, построенная вокруг многодисковой муфты, никуда не делись. Что неудивительно, ведь платформа осталась прежней, хотя кузов — совсем другой.

Описывать словами дизайн, пожалуй, не имеет смысла: просто взгляните на фотографии. Однако во время пресс-конференции, посвященной выходу новинки, боссы марки неоднократно повторяли эпитет «брутальный». И мы согласимся: образ получился действительно «мужским».

Фото производителя.

Ходили слухи, будто под капотом пропишется двухлитровый турбомоторчик, однако эти прогнозы — слава автомобильным богам — не сбылись. В движение пятиметровую махину приводит атмосферный бензиновый V6 объемом 3,5 литра и отдачей 288 л. с. Притом вместо вариатора ниссановцы вдруг надумали внедрить классический девятиступенчатый «автомат». И это хорошо.

За Океаном базовым традиционно будет переднеприводное исполнение. В наших краях такие машины почетом не пользуются, так что мы наверняка увидим лишь версию 4х4. У нее будет семь режимов движения: стандартный, спортивный, экологичный, плюс пресеты для движения по снегу, песку и грязи, а также буксировки прицепа.

Фото производителя.

Любопытно, что свежее поколение Nissan Pathfinder заявлено восьсмиместным, так как второй и третий ряды сидений рассчитаны на троих пассажиров. Но за доплату посередине можно установить пару раздельных кресел, между которыми будет установлен подлокотник, одновременно выполняющий роль небольшого «бардачка».

Разумеется, у большой машины есть множество отсеков, подстаканников и розеток. Медиасистема предлагает тачскрины на 8 и 9 дюймов, плюс для заказа доступен проекционных дисплей и виртуальная «приборка». Впрочем, в какой комплектации «пафик» доберется до России, мы узнаем не раньше осени.

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5 февраля 2021
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