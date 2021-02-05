Nissan представил новый Pathfinder, который приедет и в Россию

Новый Nissan Pathfinder сохранил формат старого: то есть несущий кузов, поперечное расположение мотора и система полного привода, построенная вокруг многодисковой муфты, никуда не делись. Что неудивительно, ведь платформа осталась прежней, хотя кузов — совсем другой.

Описывать словами дизайн, пожалуй, не имеет смысла: просто взгляните на фотографии. Однако во время пресс-конференции, посвященной выходу новинки, боссы марки неоднократно повторяли эпитет «брутальный». И мы согласимся: образ получился действительно «мужским».