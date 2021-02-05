Nissan представил новый Pathfinder, который приедет и в Россию

Новый Nissan Pathfinder сохранил формат старого: то есть несущий кузов, поперечное расположение мотора и система полного привода, построенная вокруг многодисковой муфты, никуда не делись. Что неудивительно, ведь платформа осталась прежней, хотя кузов — совсем другой.
Описывать словами дизайн, пожалуй, не имеет смысла: просто взгляните на фотографии. Однако во время пресс-конференции, посвященной выходу новинки, боссы марки неоднократно повторяли эпитет «брутальный». И мы согласимся: образ получился действительно «мужским».
Ходили слухи, будто под капотом пропишется двухлитровый турбомоторчик, однако эти прогнозы — слава автомобильным богам — не сбылись. В движение пятиметровую махину приводит атмосферный бензиновый V6 объемом 3,5 литра и отдачей 288 л. с. Притом вместо вариатора ниссановцы вдруг надумали внедрить классический девятиступенчатый «автомат». И это хорошо.
За Океаном базовым традиционно будет переднеприводное исполнение. В наших краях такие машины почетом не пользуются, так что мы наверняка увидим лишь версию 4х4. У нее будет семь режимов движения: стандартный, спортивный, экологичный, плюс пресеты для движения по снегу, песку и грязи, а также буксировки прицепа.
Любопытно, что свежее поколение Nissan Pathfinder заявлено восьсмиместным, так как второй и третий ряды сидений рассчитаны на троих пассажиров. Но за доплату посередине можно установить пару раздельных кресел, между которыми будет установлен подлокотник, одновременно выполняющий роль небольшого «бардачка».
Разумеется, у большой машины есть множество отсеков, подстаканников и розеток. Медиасистема предлагает тачскрины на 8 и 9 дюймов, плюс для заказа доступен проекционных дисплей и виртуальная «приборка». Впрочем, в какой комплектации «пафик» доберется до России, мы узнаем не раньше осени.