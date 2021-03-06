Почему кузова современных машин не такие долговечные, как у старых

Начнем с того, что в былые времена машины делали с учетом требований к скоростным режимам и технических регламентов прошлых лет. С годами требования к безопасности очень сильно изменились, а технологии совершенствовались, вот поэтому у современных автомобилей металл, скажем, капота или крыши можно промять пальцами. Со старыми авто такой номер не пройдет.

Все дело в требованиях по защите пешеходов. При наезде на человека, металл капота сминается и это хоть как-то спасает людей от серьезных травм. Тоже самое и с пластиковым бампером, который трескается и наносит лишь ушибы, а не приводит к сложным переломам. А вот бампер старой машины, который и ломом не погнуть, дробит кости на раз.

В старых автомобилях нет и множества стальных и пластиковых креплений, которые гнутся и ломаются, стоит немного притереть бампер о сугроб или бордюр. Гораздо меньше и различных скрытых полостей, в которые набивается грязь, что становится причиной появления коррозии.