Почему кузова современных машин не такие долговечные, как у старых

Начнем с того, что в былые времена машины делали с учетом требований к скоростным режимам и технических регламентов прошлых лет. С годами требования к безопасности очень сильно изменились, а технологии совершенствовались, вот поэтому у современных автомобилей металл, скажем, капота или крыши можно промять пальцами. Со старыми авто такой номер не пройдет.
Все дело в требованиях по защите пешеходов. При наезде на человека, металл капота сминается и это хоть как-то спасает людей от серьезных травм. Тоже самое и с пластиковым бампером, который трескается и наносит лишь ушибы, а не приводит к сложным переломам. А вот бампер старой машины, который и ломом не погнуть, дробит кости на раз.
В старых автомобилях нет и множества стальных и пластиковых креплений, которые гнутся и ломаются, стоит немного притереть бампер о сугроб или бордюр. Гораздо меньше и различных скрытых полостей, в которые набивается грязь, что становится причиной появления коррозии.
Не будем забывать и про автомобильных маркетологов. Они давно просчитали жизненный цикл автомобиля. Если раньше машина была роскошью и ее эксплуатировали по 20 лет, то теперь автомобили продают и после 3 лет эксплуатации. Значит, нет смысла делать долговечный кузов. А ведь это кардинальное изменение технологического процесса, которое сулит огромную экономию.
Например, отпадает необходимость тщательной антикоррозийной обработки автомобилей: достаточно защитить лишь самые проблемные места. Но ведь дороги у нас продолжают обильно посыпать солью и другими реагентами. Вот поэтому, рыжие пятна на днище современных авто перестали быть чем-то из ряда вон выходящим.
Раму у внедорожников тоже никогда не обрабатывают, а ведь у нее полно скрытых полостей, куда со временем набивается грязь. Коррозия выедает металл и несущий элемент просто разваливается.
К сожалению, эта тенденция будет только усиливаться. Ведь, повторим, жизненный цикл автомобилей их производители продолжают намеренно уменьшать. Секрет прост: заводы должный работать, а граждане обязаны покупать их продукцию.