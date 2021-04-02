Из-за проблем с рулевым управлением в России отзывают автомобили Ford

— При эксплуатации некоторых автомобилей в условиях высокой коррозии, связанной с использованием дорожной соли, может возникнуть трещина одного или нескольких из трех болтов электродвигателя рулевого механизма, — говорится в сообщении Росстандарта.

Как следствие, есть риск выхода из строя усилителя руля. «Баранка» станет ощутимо тяжелее, но к критичным отнести эту неисправность едва ли можно. Тем не менее, откладывать визит в сервис не стоит.

Другой вопрос, к кому обращаться, если официальные дилеры легкового подразделения Ford сложили свои полномочия практически сразу, как только марка покинула страну. Отвечаем — к дилерам, специализирующимся на коммерческих машинах бренда. Они проверят состояние болтов крепления и заменят их в случае необходимости на новые с нанесением ингибитора коррозии.

Добавим, что под отзыв подпадают 2897 автомобилей Mondeo, Galaxy и S-Max, выпущенных в период с 24 сентября 2014 года по 26 августа 2015-го. Проверить, охватывает ли сервисная кампания вашу машину, можно на официальном сайте Росстандарта, «пробив» VIN-номер в списке.