Что будет, если на ходу внезапно сломался усилитель рулевого управления

Сначала инженеры придумали гидравлический усилитель рулевого управления автомобиля, а затем и электрический. В первом случае водителю помогает гидромотор, «сидящий» на рулевом валу и приводимый в движением потоком специальной жидкости. Во втором — вместо него баранку крутит электромотор. На данный момент машин как с электро-, так и с гидроусилителем на дорогах предостаточно. А поскольку вечных транспортных средств и деталей к ним люди пока не изобрели, всегда есть опасность, что усилитель может сломаться в самый неподходящий момент — например, на ходу на оживленном скоростном шоссе.

Для начала разберемся, из-за чего это может случиться. Внезапный отказ на ходу гидроусилителя рулевого управления (ГУР) возможен в двух случаях. Первый — когда его гидросистема резко теряет герметичность и вся рабочая жидкость в считанные секунды оказывается на асфальте.

Так происходит, например, при обрыве какого-то из шлангов гидросистемы. Либо внезапно лопается ремень привода насоса гидроусилителя, через который отбирается крутящий момент от мотора автомобиля.

Электроусилитель тоже может показать свой норов на ходу. Самой частой проблемой в данном случае можно назвать перегоревший электропредохранитель. На втором месте в списке внезапных неприятностей стоит перегоревший мотор усилителя. В обоих случаях результат один — водитель мгновенно лишается «помощника», благодаря которому он мог одним пальцем вращать рулевое колево на любой угол.