Что будет, если на ходу внезапно сломался усилитель рулевого управления

Сначала инженеры придумали гидравлический усилитель рулевого управления автомобиля, а затем и электрический. В первом случае водителю помогает гидромотор, «сидящий» на рулевом валу и приводимый в движением потоком специальной жидкости. Во втором — вместо него баранку крутит электромотор. На данный момент машин как с электро-, так и с гидроусилителем на дорогах предостаточно. А поскольку вечных транспортных средств и деталей к ним люди пока не изобрели, всегда есть опасность, что усилитель может сломаться в самый неподходящий момент — например, на ходу на оживленном скоростном шоссе.
Для начала разберемся, из-за чего это может случиться. Внезапный отказ на ходу гидроусилителя рулевого управления (ГУР) возможен в двух случаях. Первый — когда его гидросистема резко теряет герметичность и вся рабочая жидкость в считанные секунды оказывается на асфальте.
Так происходит, например, при обрыве какого-то из шлангов гидросистемы. Либо внезапно лопается ремень привода насоса гидроусилителя, через который отбирается крутящий момент от мотора автомобиля.
Электроусилитель тоже может показать свой норов на ходу. Самой частой проблемой в данном случае можно назвать перегоревший электропредохранитель. На втором месте в списке внезапных неприятностей стоит перегоревший мотор усилителя. В обоих случаях результат один — водитель мгновенно лишается «помощника», благодаря которому он мог одним пальцем вращать рулевое колево на любой угол.
Наверное, почти каждый драйвер хотя бы однажды пробовал покрутить руль своей машины машины в тот момент, когда она стояла на месте и ее двигатель был заглушен, — провернуть нереально даже если рулевое колесо не встало на фиксатор.
Теперь представим, что подобная «управляемость» у вас возникла прямо на ходу, на трассе, на приличной скорости! Авария неизбежна? Не совсем так. Принципиальная конструкция любого усилителя сводится к следующему. Руль насажен на рулевой вал, который с помощью червячной передачи или реечного механизма связан с колесами. А моторчик усилителя (хоть гидро-, хоть электро-) просто помогает водителю крутить этот самый вал.
Это означает, что колеса, в принципе, можно поворачивать и без помощи усилителей. Но для этого водитель должен компенсировать их отсутствие за счет физической силы собственных рук. Вертеть в такой ситуации колеса, когда машина стоит на месте — занятие для качков-культуристов. Зато на ходу они же (колеса, не культуристы!) сопротивляются человеческим усилиям заметно слабее.
Таким образом, если даже если гидроусилитель или электроусилитель вашего авто на трассе внезапно умрет, отчаиваться не стоит. Пусть и с гораздо большими усилиями, но осторожно отрулить на безопасную обочину у вас получится.