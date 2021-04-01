Удар по глазам: первый тест-драйв новой Hyundai Elantra

Все дело в том, что дизайнеры сделали крышу покатой, заднее стекло сильно завалили, а «хвост» багажника вышел очень коротким. Теперь модель точно не спутать в потоке ни с «Солярисом», ни с соплатформенным Kia Cerato. Машина заставит повернуть голову, когда проедет мимо. Hyundai больше не упрекнут в том, что их модели напоминают «обмылки», так что в корейском дизайн-центре могут смело открывать бутылочку соджу и праздновать успех. Что, тоже бы не отказались пригубить корейской водочки?

Однако есть в этой яркости и другая сторона медали. В случае аварии выправить сложный рисунок боковины будет очень непросто. Легче заменить кузовную деталь новой, а это обойдется куда дороже.

Если говорить о размерах, то с переходом на новую «тележку», седан стал крупнее, и это добавило ему престижа. Отныне Elantra длиннее на 30 мм (4650 мм), на 25 мм шире (1825 мм) и ниже на 20 мм (1430 мм). Что касается колесной базы, которая впрямую влияет на размеры салона, то она увеличилась на 20 мм, то есть до 2720 мм.