Удар по глазам: первый тест-драйв новой Hyundai Elantra

Hyundai Elantra — долгожитель мирового авторынка. Первое поколение модели появилось еще в 1990 году, а шестое дебютировало в 2015-ом. Все это время, если судить по внешности, седан был эдакой серой мышкой, и лишь недавний рестайлинг добавил свежести.
Радость жестянщика
За скучный дизайн корейцев не пинал только ленивый. И вот — получайте. Седьмое поколение вышло просто огненным. Вместо пучеглазых фар — узкая светодиодная оптика. Сзади — стоп-сигналы в виде буквы H во всю ширину кормы. На переднем бампере и бортах множество смелых граней, а силуэт напоминает купе, хоть форм-фактор седана «Элантра» сохранила.
Все дело в том, что дизайнеры сделали крышу покатой, заднее стекло сильно завалили, а «хвост» багажника вышел очень коротким. Теперь модель точно не спутать в потоке ни с «Солярисом», ни с соплатформенным Kia Cerato. Машина заставит повернуть голову, когда проедет мимо. Hyundai больше не упрекнут в том, что их модели напоминают «обмылки», так что в корейском дизайн-центре могут смело открывать бутылочку соджу и праздновать успех. Что, тоже бы не отказались пригубить корейской водочки?
Однако есть в этой яркости и другая сторона медали. В случае аварии выправить сложный рисунок боковины будет очень непросто. Легче заменить кузовную деталь новой, а это обойдется куда дороже.
Если говорить о размерах, то с переходом на новую «тележку», седан стал крупнее, и это добавило ему престижа. Отныне Elantra длиннее на 30 мм (4650 мм), на 25 мм шире (1825 мм) и ниже на 20 мм (1430 мм). Что касается колесной базы, которая впрямую влияет на размеры салона, то она увеличилась на 20 мм, то есть до 2720 мм.
Среда обитания
В салоне действительно стало просторнее. Кресла установлены чуть ниже, чем у прежнего поколения модели, так что за рулем может без проблем разместиться даже очень высокий водитель. В богатой комплектации, которая и была у нас на тесте, «сидушки» обтянуты перфорированной кожей, есть трехуровневый обогрев и электрорегулировки. Мне лишь не хватило поясничного подпора и того, что кресло переднего пассажира нельзя отрегулировать по высоте.
Интересно и такое решение, как крупный подкос, разделяющий салон на две зоны. Получается, что водитель как бы отделен от пассажира. А человек, сидящий справа, может использовать это стилистическое решение как ручку, если тот кто за рулем заложил уж слишком крутой вираж.
Есть что оценить и на кардинально измененной передней панели. Тут под единым стеклом расположены два экрана диагональю 10,25 дюйма. Один служит «приборкой», второй — предназначен для мультимедиа. Такое решение появилось на «Элантре» впервые, но оно не новое и уже применяется на моделях других производителей. Мне такая крупная панель по душе, так что претензий к ней не возникло.
Как только я устроился в кресле и настроил под себя органы управления, обратил внимание на загадочный белый кружочек, расположенный слева от графической «приборки». Это простая наклейка, и никакой смысловой нагрузки она не несет. Как пояснили представители компании, на это место удобно крепить держатель для телефона. Не спорю — таксисты оценят. Что же касается «Эланты» для других рынков, то на этом месте может быть клавиша Drive Mode или монитор камеры бокового обзора.
Жесткость кузова
Настало время проверить машину на длинном пробеге из Москвы в Рыбинск. Тут заранее отмечу, что под капот «Элантры» ставят два мотора. Это хорошо знакомый атмосферный двигатель семейства Gamma, объемом 1,6 литра и мощностью 128 сил, а также новый 2-литровый 150-сильный агрегат Smartstream. Оба — с распределенным впрыском и «потребляющие» 92-ой бензин. К ним приставлен 6-ступенчатый «автомат». Кстати, он безальтернативный, поскольку механической трансмиссии у седана не будет. Уверен, этот факт никто оплакивать не станет, тем более, что связка самого мощного мотора и АКП настроена очень неплохо. Особенно, если не изображать из себя гонщика и держать на трассе крейсерскую скорость.
С обгонами проблем не возникает. При нажатии газа «автомат» скидывает передачу вниз, немного думает, и только потом машина выстреливает вперед. Поведение «Элантры» стандартно для большинства «двухпедальных» седанов, так что каких-либо сюрпризов автомобиль не подкидывает.
Что касается подвески, то для начала расскажу, что у «Элантры» новая форма переднего подрамника, а у задней балки изменен профиль и тип крепления.
Тем не менее, машина осталась крайне чувствительной к качеству дороги. Седан приходится корректировать рулем в асфальтовых колеях, а ямы и стыки машина принимает довольно жестко. В Ярославской области, где асфальт сошел вместе со снегом, стало страшно за подвеску и 17-дюймовые диски. Уж больно чувствительны были удары, когда колеса попадали в ямы, а несколько раз ходовую даже пробило. Поэтому покупайте колеса с большим профилем. Так много спокойнее.
Вечером, когда возвращался в Москву по очень плохо освещенной дороге, отметил, что света штатной оптики мне чуточку не хватает. Обочину видно плохо, да и ямы под колесами замечаешь в последний момент, так что яркость фар хотелось бы увеличить.
Конкурентная среда
Базовая цена на новую Hyundai Elantra стартует от 1 389 00 рублей. Топовый вариант в полном «фарше» обойдется в 1 795 000 рублей. Что ж, вполне рыночный «прайс». Что касается конкурентов, то они традиционны. Этородственный Kia Cerato, Toyota Corolla и лифтбэк Skoda Octavia.
Прогнозы — дело неблагодарное, однако предположу, что вряд ли «Элантра» догонит «Октавию» по популярности, которая не в последнюю очередь обязана Госзакупкам. Но она точно возьмет свое неординарной и яркой внешностью. Ведь сегодня дизайн становится одним из самых важных качеств автомобиля, и тут корейцы могут поспорить даже с европейскими марками.