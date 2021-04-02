«Мотовесна-2021»: все новинки главной выставки сезона

Harley-Davidson

Harley-Davidson Pan America — мировая премьера «Мотовесны». Вес этого приключенческого мотоцикла всего 258 килограммов. Поэтому он отлично чувствует себя на бездорожье. А еще у него много электроники, вроде полуактивной электронной подвески и современных технических решений. Скажем, у двигателя V-twin Revolution Max жидкостное охлаждение и регулируемые фазы газораспределения. Мощность агрегата — 150 сил.

Yamaha

Один из самых интересных экспонатов на стенде — трицикл Niken. Японские инженеры уверены — трёхколесная схема гарантирует отличную управляемость и очень плавный ход. Но вот как на этой штуке объезжать ямы — вопрос. Ведь расстояние между передними колёсами — всего сорок сантиметров, а заднее колесо идет по колее между ними.

Интересна и конструкция подвески. У каждого из передних колёс собственная независимая подвеска. Эта схема позволяет наклонять байк в поворотах до угрожающего угла, не рискуя при этом уронить машину.