«Мотовесна-2021»: все новинки главной выставки сезона

В эти выходные на Пресне ожидают толпы неравнодушных к разной технике, ведь в Экспоцентре открыли двери сразу четыре выставки: «Мотовесна-2021», «Велокульт», Едрайв и MotorsportExpo. Таким образом, в павильонах можно увидеть байки, кастомы, велосипеды, тюнинговые тачки и различные электрические средства передвижения. Ну и, конечно же, красивых девушек.
Организаторы приготовили немало премьер. В том числе — мировых. Вот самые интересные новинки экспозиции.
Harley-Davidson
Harley-Davidson Pan America — мировая премьера «Мотовесны». Вес этого приключенческого мотоцикла всего 258 килограммов. Поэтому он отлично чувствует себя на бездорожье. А еще у него много электроники, вроде полуактивной электронной подвески и современных технических решений. Скажем, у двигателя V-twin Revolution Max жидкостное охлаждение и регулируемые фазы газораспределения. Мощность агрегата — 150 сил.
Yamaha
Один из самых интересных экспонатов на стенде — трицикл Niken. Японские инженеры уверены — трёхколесная схема гарантирует отличную управляемость и очень плавный ход. Но вот как на этой штуке объезжать ямы — вопрос. Ведь расстояние между передними колёсами — всего сорок сантиметров, а заднее колесо идет по колее между ними.
Интересна и конструкция подвески. У каждого из передних колёс собственная независимая подвеска. Эта схема позволяет наклонять байк в поворотах до угрожающего угла, не рискуя при этом уронить машину.
BMW
Круизер BMW R18 повторяет дизайн исторических мотоциклов баварской марки. А еще — он весь железный! Никакого пластика. Что касается двигателя, то здесь стоит двухцилиндровый «боксер», самый большой в истории немецкого производителя. Его рабочий объем 1 800 куб/см, а пиковая мощность равна 91 л. с. Кроме того, байк может похвастать адаптивным поворотным освещением и бесключевым доступом с пульта дистанционного управления.
MV Augusta
Итальянцы привезли в Россию городской байк Brutale Rosso. В его стальную раму встроили металлические пластины, чтобы сделать байк более жестким и стабильным, а для амортизатора сделали новую рычажную систему, увеличив ход подвески. Что касается мотора, то инженеры установили новые шатуны и подшипники балансировочного вала, а также новые толкатели. А новые топливные форсунки увеличили давление впрыска.
Zillers Garage
На выставке впервые показывают кастомный байк, сделанный на базе мотоцикла BMW. Одна из его главных «фишек» — разработанная с нуля пневмоподвеска. Причем здесь она служит не только эстетике: днище мотоцикла выполняет функцию подножки. Такого не делал еще никто!
Гиромобиль МК-17
Это очень узкое трехколесное транспортное средство предназначено для движения в пробках. Эта штука работает под управлением активной системы стабилизации и уникального софта российской разработки. Инженеры говорят, что умная электроника сводит на нет риск опрокидывания машины на бок. Поэтому при ширине всего 92 сантиметра, гиромобиль очень устойчив на дороге.