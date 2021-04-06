5 весенних автоновинок в России, за которыми выстраиваются очереди

Премьер действительно немало, и многие из них обозреватели портала «АвтоВзгляд» уже успели оценить. Например, к дилерам приехали новые Kia Carnival и Hyundai Elantra. Потому мы остановимся на других новинках, которые не менее интересны.
Начнем с популярного седана Toyota Camry, недавно пережившего рестайлинг. Внешне обновленный бестселлер рынка легко отличить по новой решетке радиатора и иной форме бамперов. А еще фанатам японской марки доступна версия GR Sport, которую можно определить по черным деталям на кузове, спойлеру и логотипу.
Главное новшество по технике — появление 2-литрового мотора мощностью 150 л. с., который работает в паре с вариатором Direct Shift с так называемой «механической» первой передачей и клиноременным механизмом. А 2,5-литровый мотор заменен новым, того же объема. Что касается мощности, то она выросла до 200 л. с. Этот агрегат спарен с восьмиступенчатым «автоматом». Ну а цены на новинку стартуют от 1 846 000 рублей.
Есть и хорошие новости от «Лады»: лифтованный хетчбэк XRAY получил доработанный «робот», который работает вместе с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л. с. Разработчики говорят, что благодаря новому софту, передачи теперь переключаются быстрее на 30%. А еще у коробки появился зимний режим, позволяющий трогаться со второй передачи. Что касается цены, то базовый «прайс» начинается от 805 900 рублей.
Есть, что посмотреть и у корейцев. Скажем, обновленный Hyundai Santa Fe теперь можно купить в самой дорогой модификации Calligraphy. Полноразмерный SUV получил панорамную крышу с люком, а в салоне кожей Nappa отделали все кресла. Желающим купить самого роскошного «Санту» придется заплатить минимум 3 359 000 рублей.
Наконец, добрался до России и обновленный Audi Q5. Кроме немного переосмысленного дизайна бамперов и обновленной оптики, у кроссовера появилась новая мультимедиа-система MIB третьего поколения. На центральном тоннеле теперь нет уже привычной шайбы, поэтому теперь управлять «мультимедийкой» можно только через сенсорный экран диагональю 10,1 дюйма. Кстати, раньше немцы считали «тачскрины» небезопасными.
Что касается линейки моторов, то нам предложили 2-литровый бензиновый агрегат отдачей 245 сил и 3-литровый турбодизель в 249 л. с. Базовая версия стоит 4 145 000 рублей.
Под занавес вспомним и легендарный Mitsubishi Pajero Sport. Внедорожник, переживший рестайлинг, теперь напоминает пикап L200, с которым делит рамное шасси. С обновлением вездеход получил двухуровневую оптику, новую решетку радиатора и иные фонари. Что касатеся салона, то здесь появилась свежая цифровая приборная панель. Ну а по технике полноприводник не изменился. Что касается стоимости, то «Паджерик» можно заказать у дилеров по цене от 2 879 000 рублей.