5 весенних автоновинок в России, за которыми выстраиваются очереди

Премьер действительно немало, и многие из них обозреватели портала «АвтоВзгляд» уже успели оценить. Например, к дилерам приехали новые Kia Carnival и Hyundai Elantra. Потому мы остановимся на других новинках, которые не менее интересны.

Начнем с популярного седана Toyota Camry, недавно пережившего рестайлинг. Внешне обновленный бестселлер рынка легко отличить по новой решетке радиатора и иной форме бамперов. А еще фанатам японской марки доступна версия GR Sport, которую можно определить по черным деталям на кузове, спойлеру и логотипу.

Главное новшество по технике — появление 2-литрового мотора мощностью 150 л. с., который работает в паре с вариатором Direct Shift с так называемой «механической» первой передачей и клиноременным механизмом. А 2,5-литровый мотор заменен новым, того же объема. Что касается мощности, то она выросла до 200 л. с. Этот агрегат спарен с восьмиступенчатым «автоматом». Ну а цены на новинку стартуют от 1 846 000 рублей.

Есть и хорошие новости от «Лады»: лифтованный хетчбэк XRAY получил доработанный «робот», который работает вместе с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л. с. Разработчики говорят, что благодаря новому софту, передачи теперь переключаются быстрее на 30%. А еще у коробки появился зимний режим, позволяющий трогаться со второй передачи. Что касается цены, то базовый «прайс» начинается от 805 900 рублей.

Есть, что посмотреть и у корейцев. Скажем, обновленный Hyundai Santa Fe теперь можно купить в самой дорогой модификации Calligraphy. Полноразмерный SUV получил панорамную крышу с люком, а в салоне кожей Nappa отделали все кресла. Желающим купить самого роскошного «Санту» придется заплатить минимум 3 359 000 рублей.