Чем лучше крепить колесо: гайками или болтами

Для полноты картины напомним, что колеса фиксируют не только болтами и гайками. Есть и довольно экзотический способ — при помощи одной центральной шайбы. Такое решение можно встретить на гоночных или дорогих спортивных машинах. Поэтому для них подойдет не всякий гайковерт. У большинства же обычных автомобилей крепеж состоит из болтов, либо из гаек. Разберем более детально каждый из способов.
Крепеж болтами
Выбор болтов определяется типом дисков. Штампованные делают из стали, при этом у них небольшая толщина в месте крепления к центральной части ступицы. Поэтому для лучшего крепежа болт должен иметь плоскую поверхность.
Для производства литых дисков используют специальные облегченные сплавы. У таких колес меньший вес, что снижает неподрессоренные массы. А для того, чтобы лучше центрировать такой диск на ступице, применяют болты с конической головкой.
Кстати, болты отличаются по материалу изготовления. Обычно, производители используют стальные, алюминиевые или титановые сплавы. Самыми прочными считают титановые детали, но они и заметно дороже.
Впрочем, у такого типа крепления есть ряд недостатков. Если сэкономить и закрутить литое колесо болтами для стального диска, может нарушиться центровка, и водитель почувствует вибрации на руле. Кроме того, автомобиль начнет «жрать резину».
Нужно быть аккуратным и при монтаже, чтобы не сорвать резьбу. Иначе это приведет к смешению отверстий крепления диска. Наконец, при установке колеса нужно держать его на весу, пока не удастся наживить хотя бы один болт. Женщине справиться с подобной задачей удается не всегда.
Крепеж гайками
Такой крепеж представляет из себя шпильки, которые вкручены в ступицы. На них одевается диск, а после этого затягивается гайками. Главное достоинство такого метода в простой и быстрой смене колес. Не надо долго удерживать тяжелое колесо на весу. Отцентрировать его тоже легче. Минимален риск и сорвать резьбу со шпильки, однако он есть, и вот с этим нужно быть аккуратнее. Иначе при повреждении шпильки, гайку уже будет невозможно затянуть.
В заключении отметим, что использование крепежа со шпильками и гайками предпочтительнее, нежели с болтами. Оно позволяет легче менять колеса и точнее их центрировать на ступице.