Чем лучше крепить колесо: гайками или болтами

Для полноты картины напомним, что колеса фиксируют не только болтами и гайками. Есть и довольно экзотический способ — при помощи одной центральной шайбы. Такое решение можно встретить на гоночных или дорогих спортивных машинах. Поэтому для них подойдет не всякий гайковерт. У большинства же обычных автомобилей крепеж состоит из болтов, либо из гаек. Разберем более детально каждый из способов.

Крепеж болтами

Выбор болтов определяется типом дисков. Штампованные делают из стали, при этом у них небольшая толщина в месте крепления к центральной части ступицы. Поэтому для лучшего крепежа болт должен иметь плоскую поверхность.

Для производства литых дисков используют специальные облегченные сплавы. У таких колес меньший вес, что снижает неподрессоренные массы. А для того, чтобы лучше центрировать такой диск на ступице, применяют болты с конической головкой.

Кстати, болты отличаются по материалу изготовления. Обычно, производители используют стальные, алюминиевые или титановые сплавы. Самыми прочными считают титановые детали, но они и заметно дороже.