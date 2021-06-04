Космический прототип УАЗ «Буханка»-2022 неожиданно превратится в живой автомобиль

Неожиданно 3D-модель футуристичного, как назвали «Буханку будущего» представители Ульяновского автозавода, обернется живым автомобилем.
Прошлогодний проект небезызвестного дизайнера Андрея Давыдова воплотится в жизнь. Вот только не руками заводчан, а стараниям энтузиастов, которые создадут внедорожник на основе художеств автора. А весь процесс строительства ребята будут транслировать в Youtube.
В основу «Буханки»-2022 ляжет рама от серийного «батона», кузов получит панели из композитных материалов, а с компоновкой и оформлением салона блогерам обещал помочь сам Андрей Давыдов.
Что из этого получится, скоро узнаем. Авантюристы канала «Машинаторы» намерены представить автомобиль в следующем году.
Кстати, поклонники легендарной модели весьма неоднозначно отреагировали на идею выпуска серийного внедорожника в подобном виде: подробности — здесь.