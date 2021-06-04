Космический прототип УАЗ «Буханка»-2022 неожиданно превратится в живой автомобиль

В основу «Буханки»-2022 ляжет рама от серийного «батона», кузов получит панели из композитных материалов, а с компоновкой и оформлением салона блогерам обещал помочь сам Андрей Давыдов.

Что из этого получится, скоро узнаем. Авантюристы канала «Машинаторы» намерены представить автомобиль в следующем году.

Кстати, поклонники легендарной модели весьма неоднозначно отреагировали на идею выпуска серийного внедорожника в подобном виде: подробности — здесь.