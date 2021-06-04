Космический прототип УАЗ «Буханка»-2022 неожиданно превратится в живой автомобиль

Фото: Андрей Давыдов
Портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал о дизайн-проектах потенциально новой «Буханки» от УАЗ. Как только не издевались над нестареющим внедорожником художники. Но, похоже, настало время сотворить из нарисованного прототипа настоящее чудо. Точнее, автомобиль.

Неожиданно 3D-модель футуристичного, как назвали «Буханку будущего» представители Ульяновского автозавода, обернется живым автомобилем.

Прошлогодний проект небезызвестного дизайнера Андрея Давыдова воплотится в жизнь. Вот только не руками заводчан, а стараниям энтузиастов, которые создадут внедорожник на основе художеств автора. А весь процесс строительства ребята будут транслировать в Youtube.

Фото: Андрей Давыдов

В основу «Буханки»-2022 ляжет рама от серийного «батона», кузов получит панели из композитных материалов, а с компоновкой и оформлением салона блогерам обещал помочь сам Андрей Давыдов.

Что из этого получится, скоро узнаем. Авантюристы канала «Машинаторы» намерены представить автомобиль в следующем году.

Кстати, поклонники легендарной модели весьма неоднозначно отреагировали на идею выпуска серийного внедорожника в подобном виде: подробности — здесь.

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4 июня 2021
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