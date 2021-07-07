Как новый шильдик на автомобилях Kia повлияет на их цену

Фото производителя.
Уже в начале будущего года абсолютно все модели компании Kia будут продаваться в нашей стране с новым логотипом. Что же, новая наклейка на капоте, багажнике и в других местах выгладит очень стильно и элегантно, хотя с первого раза и читается не как «Киа», а как «КИ». Но дело не в этом: автовладельцев больше интересует вопрос, не скажется ли смена логотипа на цене машин? Портал «АвтоВзгляд» нашел ответ на вопрос.
Портал «АвтоВзгляд»

С одной стороны, как объяснили нам представители марки, затраты на изготовление и тиражирование новой эмблемы на потребителя ни коим образом перекладываться не будут, Но с другой, вместе с шильдиком корейцы планируют обновлять и комплектации моделей: пока некоторых, а в итоге — всех.

Обновлять — в смысле делать более богаче (например, уже в этом году даже в бюджетном семействе Rio появится графический дисплей). И вот этот факт уже может ударить по кошельку автолюителя, А вот как сильно — слушайте в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд».

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7 июля 2021
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