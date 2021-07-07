Как новый шильдик на автомобилях Kia повлияет на их цену

С одной стороны, как объяснили нам представители марки, затраты на изготовление и тиражирование новой эмблемы на потребителя ни коим образом перекладываться не будут, Но с другой, вместе с шильдиком корейцы планируют обновлять и комплектации моделей: пока некоторых, а в итоге — всех.

Обновлять — в смысле делать более богаче (например, уже в этом году даже в бюджетном семействе Rio появится графический дисплей). И вот этот факт уже может ударить по кошельку автолюителя, А вот как сильно — слушайте в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд».