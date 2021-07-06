Рост цен и алчность дилеров: что ждет авторынок России

Фото: www.caranddriver.com
Несмотря на то, что коронакризис, пошатнувший, в том числе, и автомобильную отрасль, еще не отступил, дела на рынке идут неплохо. Настолько, что Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) даже скорректировала свой прогноз на 2021 год до крайне оптимистичных показателей. Так, по мнению аналитиков, текущий год завершится с плюсом в 9,8%, что сопоставимо с результатами допандемийного 2019-го. Подробнее — в материале портала «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Обычно АЕБ проводит пресс-конференции, посвященные рыночным итогам и прогнозам, один раз в году — сразу после рождественских праздников. В этот же раз комитет нарушил свою многолетнюю традицию, организовав внеплановое собрание летом. Причиной тому послужило то, что «отрасль начала развиваться слишком быстро», и предварительные оценки, озвученные в начале года, уже не могут считаться актуальными.

Кроме того, «подъехали» и результаты масштабного исследования автомобильного рынка, проведенного специалистами НИУ «ВШЭ». А ими комитету тоже очень хотелось поделиться с публикой… Но давайте обо всем по порядку.

Фото: www.dallasnews.com

ДО

Итак, первое полугодие завершилось, а значит можно делать первые более-менее объективные выводы. Что же мы видим? Рынок восстанавливается активнее, чем предполагалось. При этом спрос по-прежнему превышает предложение, что происходит, в том числе, благодаря мерам государственной поддержки. «Подыграл» и утилизационный сбор, который власти, вопреки ожиданиям, увеличивать не стали.

Лучше всего сейчас чувствуют себя дилеры — банки заказов бьют все рекорды, обеспечивая автосалонам стабильную и высокую доходность. Правда, при таких раскладах страдают клиенты, вынужденные переплачивать сотни тысяч рублей, накрученные авторетейлерами из-за «повышенного спроса». Но это уже совсем другая история, волнующая автопроизводителей в меньшей степени.

Куда больше их заботит иная проблема — нехватка так называемых полупроводников. Или, проще говоря, поставщиков некоторых комплектующий. Взять в качестве примера ту же историю с микрочипами — жизненно необходимыми компонентами автомобилей, до отказа напичканных электроникой. «Проблема есть, но она постепенно решается», говорят в АЕБ. Но как именно, не уточняют.

Фото: www.bankrate.com

Затронули спикеры и такую важную тему, как повышение цен. Почему прайсы на новые легковушки стремительно «тяжелеют», если тот же утильсбор остался на прежнем уровне, да и рубль более-менее стабилен? Дело в том, что ощутимо подорожали материалы — в частности, металлы. Выросли расходы и на транспортные услуги. И все это в конечном счете ложится на плечи потребителей.

Тем не менее, несмотря на коронавирус, рост цен и дефицит продукции, продажи медленно, но уверенно идут вверх. Так, по итогам первого полугодия дилеры, специализирующиеся на легковушках и легком комтрансе, реализовали 870 749 машин, что на 36,9% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Впрочем, учитывая прошлогодний локдаун, для пущей объективности правильнее проводить параллель с 2019-м. А в таком случае продажи выросли на 5,1%, что тоже неплохо.

ПОСЛЕ

Результаты превзошли все ожидания, а потому комитет АЕБ поспешил скорректировать свой первоначальный прогноз. Теперь он выглядит очень оптимистично, словно и нет никакого ковида: +9,8% по итогу года, 1 756 000 реализованных автомобилей. Почти столько же, сколько в 2019-м. Правда, отмечают аналитики, столь позитивные итоги возможны лишь при одном условии — если власти не введут очередной локдаун.

Фото: www.bloomberg.com

Что касается ситуации с повышенным спросом, то она до конца года стабилизируется. Следовательно, есть надежда, что к 2022-му дилеры поумерят свой пыл, и машины будут продаваться по адекватным ценам. Так что тем, кто как раз собирается в шоу-рум, возможно, имеет смысл подождать. Особенно учитывая тот факт, что в начале года, скорее всего, снова вступят в силу программы господдержки, позволяющие сэкономить 10%.

Кроме того, аналитики прогнозируют увеличение спроса на электротранспорт. Если, конечно, не окажут «медвежью услугу» власти, которые намерены развивать сегмент путем стимулирования локального производства «электричек» за счет сдерживания импорта. Это — уверены в АЕБ — напротив, сильно замедлит популяризацию «зеленых» машин. К слову, за первые шесть месяцев года дилеры «пристроили» 522 электрокара — почти в два раза больше, чем за 2019-й.

P. S.

Как мы сказали ранее, в ходе пресс-конференции были обнародованы и результаты любопытного исследования НИУ «ВШЭ», предметом которого стала автомобильная отрасль 2010—2019 годов. Авторы раскрыли много разных фактов — рассмотрим самые любопытные из них. Например, выяснилось, что суммарные инвестиции в экономику страны за эти 10 лет составили 1,45 трлн. рублей (36,4 млрд. долларов), причем больше всего (1,1 трлн.) «вложили» локальные производители.

Фото: flipboard.com

Объем автокредитования достиг показателя в 931 млрд. рублей (+1,8%). Доля новых автомобилей, купленных в 2010—2019 годах на заемные средства — 43%, а подержанных — 15%. Отметим также, что свое присутствие усилили кэптивные банки (семь финансовых организаций, входящих в автоконцерны) — с 17 до 25%. Что же до лизинга, до его объем для легковушек — 266 млрд. рублей (+8,3%): по этой схеме продавался каждый десятый автомобиль.

Помимо прочего, специалисты НИУ «ВШЭ» изучили вопрос уровня локализации на российских заводах — приоткрыли, так сказать, тайну, покрытую мраком. И нашли аж два ответа: все зависит от того, как считать — методом межотраслевых балансов или продуктовым. В первом случае это 45,3%, во втором — 57,7%. Сами авторы исследования говорят, что первый более точный, и истина находится где-то на этом уровне.

К слову, если смотреть кривую уровня локализации, то самый низкий результат (25,7% по методу межотраслевых балансов) был зафиксирован в 2012-м. Тот же год стал самым урожайным в плане реализации новых авто — почти 3 млн. единиц. По мере наращивания локализации продажи падали. Вряд ли тут есть прямая связь — разумеется, все дело в подорожании компонентов, валютных колебаниях, новых «поборах» и прочих негативных факторах — но совпадение любопытное.

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6 июля 2021
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