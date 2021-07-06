Рост цен и алчность дилеров: что ждет авторынок России

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Итак, первое полугодие завершилось, а значит можно делать первые более-менее объективные выводы. Что же мы видим? Рынок восстанавливается активнее, чем предполагалось. При этом спрос по-прежнему превышает предложение, что происходит, в том числе, благодаря мерам государственной поддержки. «Подыграл» и утилизационный сбор, который власти, вопреки ожиданиям, увеличивать не стали.

Лучше всего сейчас чувствуют себя дилеры — банки заказов бьют все рекорды, обеспечивая автосалонам стабильную и высокую доходность. Правда, при таких раскладах страдают клиенты, вынужденные переплачивать сотни тысяч рублей, накрученные авторетейлерами из-за «повышенного спроса». Но это уже совсем другая история, волнующая автопроизводителей в меньшей степени.

Куда больше их заботит иная проблема — нехватка так называемых полупроводников. Или, проще говоря, поставщиков некоторых комплектующий. Взять в качестве примера ту же историю с микрочипами — жизненно необходимыми компонентами автомобилей, до отказа напичканных электроникой. «Проблема есть, но она постепенно решается», говорят в АЕБ. Но как именно, не уточняют.