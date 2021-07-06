Рост цен и алчность дилеров: что ждет авторынок России

Обычно АЕБ проводит пресс-конференции, посвященные рыночным итогам и прогнозам, один раз в году — сразу после рождественских праздников. В этот же раз комитет нарушил свою многолетнюю традицию, организовав внеплановое собрание летом. Причиной тому послужило то, что «отрасль начала развиваться слишком быстро», и предварительные оценки, озвученные в начале года, уже не могут считаться актуальными.
Кроме того, «подъехали» и результаты масштабного исследования автомобильного рынка, проведенного специалистами НИУ «ВШЭ». А ими комитету тоже очень хотелось поделиться с публикой… Но давайте обо всем по порядку.
ДО
Итак, первое полугодие завершилось, а значит можно делать первые более-менее объективные выводы. Что же мы видим? Рынок восстанавливается активнее, чем предполагалось. При этом спрос по-прежнему превышает предложение, что происходит, в том числе, благодаря мерам государственной поддержки. «Подыграл» и утилизационный сбор, который власти, вопреки ожиданиям, увеличивать не стали.
Лучше всего сейчас чувствуют себя дилеры — банки заказов бьют все рекорды, обеспечивая автосалонам стабильную и высокую доходность. Правда, при таких раскладах страдают клиенты, вынужденные переплачивать сотни тысяч рублей, накрученные авторетейлерами из-за «повышенного спроса». Но это уже совсем другая история, волнующая автопроизводителей в меньшей степени.
Куда больше их заботит иная проблема — нехватка так называемых полупроводников. Или, проще говоря, поставщиков некоторых комплектующий. Взять в качестве примера ту же историю с микрочипами — жизненно необходимыми компонентами автомобилей, до отказа напичканных электроникой. «Проблема есть, но она постепенно решается», говорят в АЕБ. Но как именно, не уточняют.
Затронули спикеры и такую важную тему, как повышение цен. Почему прайсы на новые легковушки стремительно «тяжелеют», если тот же утильсбор остался на прежнем уровне, да и рубль более-менее стабилен? Дело в том, что ощутимо подорожали материалы — в частности, металлы. Выросли расходы и на транспортные услуги. И все это в конечном счете ложится на плечи потребителей.
Тем не менее, несмотря на коронавирус, рост цен и дефицит продукции, продажи медленно, но уверенно идут вверх. Так, по итогам первого полугодия дилеры, специализирующиеся на легковушках и легком комтрансе, реализовали 870 749 машин, что на 36,9% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Впрочем, учитывая прошлогодний локдаун, для пущей объективности правильнее проводить параллель с 2019-м. А в таком случае продажи выросли на 5,1%, что тоже неплохо.
ПОСЛЕ
Результаты превзошли все ожидания, а потому комитет АЕБ поспешил скорректировать свой первоначальный прогноз. Теперь он выглядит очень оптимистично, словно и нет никакого ковида: +9,8% по итогу года, 1 756 000 реализованных автомобилей. Почти столько же, сколько в 2019-м. Правда, отмечают аналитики, столь позитивные итоги возможны лишь при одном условии — если власти не введут очередной локдаун.
Что касается ситуации с повышенным спросом, то она до конца года стабилизируется. Следовательно, есть надежда, что к 2022-му дилеры поумерят свой пыл, и машины будут продаваться по адекватным ценам. Так что тем, кто как раз собирается в шоу-рум, возможно, имеет смысл подождать. Особенно учитывая тот факт, что в начале года, скорее всего, снова вступят в силу программы господдержки, позволяющие сэкономить 10%.
Кроме того, аналитики прогнозируют увеличение спроса на электротранспорт. Если, конечно, не окажут «медвежью услугу» власти, которые намерены развивать сегмент путем стимулирования локального производства «электричек» за счет сдерживания импорта. Это — уверены в АЕБ — напротив, сильно замедлит популяризацию «зеленых» машин. К слову, за первые шесть месяцев года дилеры «пристроили» 522 электрокара — почти в два раза больше, чем за 2019-й.
P. S.
Как мы сказали ранее, в ходе пресс-конференции были обнародованы и результаты любопытного исследования НИУ «ВШЭ», предметом которого стала автомобильная отрасль 2010—2019 годов. Авторы раскрыли много разных фактов — рассмотрим самые любопытные из них. Например, выяснилось, что суммарные инвестиции в экономику страны за эти 10 лет составили 1,45 трлн. рублей (36,4 млрд. долларов), причем больше всего (1,1 трлн.) «вложили» локальные производители.
Объем автокредитования достиг показателя в 931 млрд. рублей (+1,8%). Доля новых автомобилей, купленных в 2010—2019 годах на заемные средства — 43%, а подержанных — 15%. Отметим также, что свое присутствие усилили кэптивные банки (семь финансовых организаций, входящих в автоконцерны) — с 17 до 25%. Что же до лизинга, до его объем для легковушек — 266 млрд. рублей (+8,3%): по этой схеме продавался каждый десятый автомобиль.
Помимо прочего, специалисты НИУ «ВШЭ» изучили вопрос уровня локализации на российских заводах — приоткрыли, так сказать, тайну, покрытую мраком. И нашли аж два ответа: все зависит от того, как считать — методом межотраслевых балансов или продуктовым. В первом случае это 45,3%, во втором — 57,7%. Сами авторы исследования говорят, что первый более точный, и истина находится где-то на этом уровне.
К слову, если смотреть кривую уровня локализации, то самый низкий результат (25,7% по методу межотраслевых балансов) был зафиксирован в 2012-м. Тот же год стал самым урожайным в плане реализации новых авто — почти 3 млн. единиц. По мере наращивания локализации продажи падали. Вряд ли тут есть прямая связь — разумеется, все дело в подорожании компонентов, валютных колебаниях, новых «поборах» и прочих негативных факторах — но совпадение любопытное.