Первый видеообзор нового компактного кроссовера Haval Jolion

Фото производителя.
Марка Haval, уверенно лидирующая по продажам среди всех автопроизводителей из КНР, представленных на российском рынке, начала принимать заказы на свою амбициозную новинку — компактный кроссовер Jolion, который, по мнению представителей марки, должен успешно конкурировать и с Hyundai Creta, и Kia Seltos, и с Mitsubishi ASX, и с Skoda Karoq, да и с другими многочисленными представителями сегмента. Каковы шансы «Джолиона» на успех, выяснил портал «АвтоВзгляд».

А они, если не брать во внимание извечные проблемы с китайскими авто из серии надежности, обеспеченности запчастями и рано или поздно последующей перепродажей, довольно неплохи. Особенно если учесть, что вооружена машина явно не хуже конкурентов, а стоит гораздо дешевле. Да и в экстерьерно-интерьерных аспектах им не уступает, в чем вы можете убедиться из нашего видеообзора.

Но вернемся к ценам. Прайс на Haval Jolion в топовой комплектации начинается от 1 679 000 рублей. А, например, сопоставимый Kia Seltos (1.6 T-GDI, 177 л. с., «робот») обойдется в 2 204 000 «деревянных», Skoda Karoq (1,4 TSI 150 л. с. DSG-6 4x4) — в 2 043 000 ₽

Впрочем, выбор, как всегда, остается за вами.

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19 мая 2021
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