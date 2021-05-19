Первый видеообзор нового компактного кроссовера Haval Jolion

Но вернемся к ценам. Прайс на Haval Jolion в топовой комплектации начинается от 1 679 000 рублей. А, например, сопоставимый Kia Seltos (1.6 T-GDI, 177 л. с., «робот») обойдется в 2 204 000 «деревянных», Skoda Karoq (1,4 TSI 150 л. с. DSG-6 4x4) — в 2 043 000 ₽

Впрочем, выбор, как всегда, остается за вами.