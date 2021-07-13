Новый ГОСТ обяжет оснастить каждый автомобиль устройством, шпионящим за водителем

Автомобилисты, называющие «ЭРА-ГЛОНАСС» шпионской системой, чьи блоки устанавливаются в каждую машину, могут расслабиться. Ставшая привычной кнопка SOS в машинах — это, как выясняется, еще «цветочки». «Ягодки», как водится, ждут нас впереди, — когда лоббисты «продавят» принятие даже не закона, а всего лишь нового ГОСТ «Платформа Автодата. Состав данных».
Согласно ему, производителей обяжут сделать так, чтобы каждый блок «ЭРА-ГЛОНАСС», установленный в каждый автомобиль на территории России, постоянно передавал на серверы так называемой «платформы Автодата» кучу информации о машине и водителе. Согласно предварительным данным, эта государственная электронная система будет получать текущие координаты машины и направление ее движения, информацию о характере движения (ускорения, срабатывания ассистентов водителя), данные о признаках усталости шофера, наличии пассажиров, а также персональные данные водителя машины, не говоря уже о госномере и VIN-номере самого авто.
Сообщается, что передача пакетов этой информации будет происходить с периодичностью в 10—15 минут. Таким образом, единственная государственная организация-монополист получит возможность слежения за любым автомобилистом в режиме реального времени. А автоматически собранная информация о перемещениях и скорости его автомобиля вполне может стать основанием для не менее автоматического вынесения штрафов за нарушения ПДД.
Примечательно, что стандарт пока не принят только потому, что, по данным «Коммерсанта», автопроизводители выступают против идеи модернизации системы «ЭРА-ГЛОНАСС» описанным выше образом за их счет.