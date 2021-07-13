Новый ГОСТ обяжет оснастить каждый автомобиль устройством, шпионящим за водителем

Автомобилисты, называющие «ЭРА-ГЛОНАСС» шпионской системой, чьи блоки устанавливаются в каждую машину, могут расслабиться. Ставшая привычной кнопка SOS в машинах — это, как выясняется, еще «цветочки». «Ягодки», как водится, ждут нас впереди, — когда лоббисты «продавят» принятие даже не закона, а всего лишь нового ГОСТ «Платформа Автодата. Состав данных».

Согласно ему, производителей обяжут сделать так, чтобы каждый блок «ЭРА-ГЛОНАСС», установленный в каждый автомобиль на территории России, постоянно передавал на серверы так называемой «платформы Автодата» кучу информации о машине и водителе. Согласно предварительным данным, эта государственная электронная система будет получать текущие координаты машины и направление ее движения, информацию о характере движения (ускорения, срабатывания ассистентов водителя), данные о признаках усталости шофера, наличии пассажиров, а также персональные данные водителя машины, не говоря уже о госномере и VIN-номере самого авто.