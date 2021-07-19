Jeep перестанет выпускать бензиновые и дизельные автомобили

О намерениях компании Jeep «удариться» в электрификацию рассказал сам генеральный директор марки Кристиан Менье. В интервью нашим зарубежным коллегам из Car Advice он отметил, что дизельные моторы отправят в отставку до конца текущего десятилетия. Однако, по его словам, это не произойдет в одночасье: переход от ДВС к альтернативным силовым установкам будет постепенным в зависимости от рыночной ситуации.

Кроме того, г-н Менье подчеркнул, что вместе с дизелями на свалку истории бренда отправятся и бензиновые V8 — их попросту «задушат» новые экологические стандарты, которые с каждым годом становятся все жестче. Но с ними американцы сами прощаться пока не хотят, а потому в компании приложат максимум усилий, чтобы сохранять линейку V8 как можно дольше.

Что же придет на смену ДВС? Гибридные силовые установки, базирующиеся на четырех- и шестицилиндровых бензиновых моторах. Правда, никаких подробностей о них президент Jeep раскрывать не стал.