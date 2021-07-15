Audi откажется от бензиновых и дизельных двигателей

К 2033 году Audi собирается полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания. И, похоже, с этого момента уважаемый бренд перестанет быть хоть сколько-нибудь интересным для россиян… Ведь даже если мегаполисы до сих пор не разжились инфраструктурой для аккумуляторного транспорта, то что уж говорить про регионы. Конечно, за целое десятилетие может измениться многое. Но то, что вся Россия до этого времени не перейдет на электромобили, это точно.

Что касается конкретно электрического фастбэка Grand Sphere, то его задача — как раз намекнуть на будущие вольт-амперные новинки. При этом обещаны максимально возможное пространство внутри, а также автопилот четвертого уровня.

А вот еще свежие новинки из Ингольштадта — на Audi S3 Sedan и S3 Sportback в России начался прием заказов. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о стоимости и комплектациях авто.