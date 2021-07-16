5 причин, почему может неожиданно «убежать» тормозная жидкость

О том, что со временем тормозная жидкость деградирует, напитываясь влагой, из-за чего ухудшается эффективность торможения, «АвтоВзгляд» уже рассказывал. Однако есть и другие проблемы, связанные с «тормозухой», которые негативно влияют на тормозную динамику автомобиля.
Нормальным уровнем тормозной жидкости в бачке считается серединка между показателями MIN и MAX. И важно следить за тем, чтобы уровень не менялся. Даже несмотря на то, что ваш автомобиль дополнительно оснащен специальным датчиком, оповещающим о проблемах с тормозами. Игры с тормозами довольно опасны, а потому если уровень жидкости упал, нужно приостановить эксплуатацию автомобиля, и перейти решению проблемы. А их, к слову, может быть несколько.
Прежде, чем долить или заменить тормозную жидкость, необходимо удостовериться, что контур тормозной системы герметичен. И первое, на что стоит обратить внимание — расширительный бачок. Он и его крышка должны быть целыми, без трещин и сколов. Если на бачке есть подтеки, это прямое свидетельство, что его целостности пришел конец, и его пора бы сменить.
Если расширительный бачок в порядке, необходимо перейти к осмотру тормозных шлангов, идущих к тормозным суппортам на колесах. Снова нужно внимательно осмотреть их на предмет подтеков. Мокрые пятна могут быть как на самих шлангах, так и на асфальте. Попутно стоит ощупать шланги. Они должны быть эластичными, а их поверхность должна быть без трещин. Если шланги твердые, и при нажатии или легком сгибании на них появляются трещинки, то это прямой путь в сервис.
Сильные подтеки под колесами стоящего на месте автомобиля могут говорить о течи в тормозном цилиндре. Чтобы диагностировать поломку детали, необходимо демонтировать колеса, и осмотреть и тормозные диски, и суппорты. Последним нужно уделить особое внимание, потому как износ резиновых уплотнителей может стать причиной утечки «тормозухи». Проблема актуализируется чаще всего после зимней эксплуатации.
Главный тормозной цилиндр также может стать причиной потери тормозной жидкости. Все те же изношенные уплотнители могут пропускать ее наружу. Причем жидкость может попасть непосредственно в вакуумный усилитель тормозов. А это прямой путь на замену Главного тормозного цилиндра.
Неисправность гидропривода также может привести к утечкам. Диагностируется проблемы с ним на заведенном автомобиле при включенной нейтрали. При неисправности гидравлического привода педаль тормоза будет постепенно проваливаться. Однако если она стремительно уперлась в пол, проблему нужно искать в контуре системы.
Проблемы с тормозной системой — недопустимы. А эксплуатация такого автомобиля — преступная халатность. Чтобы избежать проблем с тормозами, необходимо постоянно обследовать систему на предмет утечек, раз в пару лет менять тормозную жидкость и комплектующие, внешний вид и свойства которых явно выбиваются из нормы.