5 причин, почему может неожиданно «убежать» тормозная жидкость

О том, что со временем тормозная жидкость деградирует, напитываясь влагой, из-за чего ухудшается эффективность торможения, «АвтоВзгляд» уже рассказывал. Однако есть и другие проблемы, связанные с «тормозухой», которые негативно влияют на тормозную динамику автомобиля.

Нормальным уровнем тормозной жидкости в бачке считается серединка между показателями MIN и MAX. И важно следить за тем, чтобы уровень не менялся. Даже несмотря на то, что ваш автомобиль дополнительно оснащен специальным датчиком, оповещающим о проблемах с тормозами. Игры с тормозами довольно опасны, а потому если уровень жидкости упал, нужно приостановить эксплуатацию автомобиля, и перейти решению проблемы. А их, к слову, может быть несколько.

Прежде, чем долить или заменить тормозную жидкость, необходимо удостовериться, что контур тормозной системы герметичен. И первое, на что стоит обратить внимание — расширительный бачок. Он и его крышка должны быть целыми, без трещин и сколов. Если на бачке есть подтеки, это прямое свидетельство, что его целостности пришел конец, и его пора бы сменить.

Если расширительный бачок в порядке, необходимо перейти к осмотру тормозных шлангов, идущих к тормозным суппортам на колесах. Снова нужно внимательно осмотреть их на предмет подтеков. Мокрые пятна могут быть как на самих шлангах, так и на асфальте. Попутно стоит ощупать шланги. Они должны быть эластичными, а их поверхность должна быть без трещин. Если шланги твердые, и при нажатии или легком сгибании на них появляются трещинки, то это прямой путь в сервис.