5 лайфхаков, как не разориться на обслуживании Lexus

Программа Lexus Select будет полезна тем, кто мечтает обзавестись подержанным «японцем», но боится нарваться на «кота в мешке». По ее условиям, клиентам предлагаются машины от официальных дилеров — младше 6 лет, с пробегом менее 130 000 км, прошедшие комплексную проверку, включающую 136 пунктов. Интересно, что автосалон даже дает на «селектные» автомобили гарантию: пока одометр не «намотает» 160 000 км или не пройдет 2 года.

Кстати, продлить гарантию могут и текущие владельцы «Лексусов» — по специальному предложению «Комплимент». А у тех, кто всегда проходил ТО у официальных дилеров, есть возможность сделать это бесплатно по программе «Еще один год уверенности».

И раз уж мы затронули тему регулярных инспекций, то следует упомянуть другой сервисный контракт — «Пакетное ТО». Он позволяет «застолбить» стоимость обслуживания на ближайшие несколько лет. Кстати, японцы уверяют, что официальные дилеры в большинстве случаев проводят полное ТО всего за 1,5 часа. Это — стандарт Lexus «Экспресс Сервис».

Добавим, что для постгарантийных «Лексусов» у дилеров сейчас предусмотрены особые условия обслуживания — например, 15-процентные скидки на запасные части.