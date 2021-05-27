Несмотря на рост производства, автодилеры продолжают кошмарить покупателей ценами

По данным Росстата, в январе-апреле с конвейеров российских заводов сошло порядка 502 000 легковушек, что на 41,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И особенно выделяется результат минувшего месяца. На производственных площадках собрали 137 000 машин — в 4,4 раза больше, нежели в «пандемическом» апреле 2020-го.

Любопытная складывается ситуация: на заводах объемы растут, а в автосалонах до сих пор наблюдается дефицит автомобилей. Нет, у дилеров то все хорошо: они умело пользуются случаем и накручивают ценники, вынуждая покупателей влезать в кредиты.

И те влезают — в апреле число новых и подержанных машин, приобретенных на заемные средства, увеличилось до 105 800 единиц (в 5,2 раза больше, чем в апреле 2020-го). Как отмечают в Национальном бюро кредитных историй, этот показатель стал рекордным за всю историю.

Вышесказанное объясняет и активный рост продаж в сегменте китайских автомобилей. Как показывает практика, у «поднебесных» марок дефицит не так ощутим, да и с прайсами представители брендов из КНР в большинстве своем не перегибают.