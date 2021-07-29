Объявлена дата премьеры нового Subaru WRX

Увы, и по новому тизерному изображению понять, как будет выглядеть следующий WRX, сложно — его экстерьер остается загадкой. Но судя по шпионским снимкам, которые не раз «утекали» в Сеть, дизайнеры позаимствовали для новинки некоторые решения и у концептуальной модели Viziv Performance, показанной еще в 2017 году, и у универсала Levorg.

Что же до техники, то, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, новый WRX построят на модульной платформе SGP. «Вооружат» его, вероятнее всего, 2,4-литровым оппозитником — тем же мотором, что трудится под капотами американских Legacy и Outback. Мощность движка, как предполагается, увеличат: до 300 л. с. для базового WRX и до 400 сил для WRX STI. А в качестве трансмиссии японцы предложат как вариатор, так и «механику».

Говорить о том, когда новинка приедет в Россию, слишком рано. Но увидеть его в шоу-румах отечественных дилеров шансы велики, ведь текущее поколение, несмотря на весьма скромные продажи, у нас представлено. Сегодня цены на базовую версию с 2-литровым движком стартуют с отметки 3 429 000 рублей, а на более мощный STI с мотором в 2,5 литра — с 4 599 900 целковых.