Тест-драйв Renault Kaptur: умный дом и семейный очаг

В разгар июня французский кроссовер на шесть дней превратился в семейный очаг для родителей и двух детей-школьников. Ровно столько времени заняло увлекательное путешествие по старинным городкам Золотого кольца. В результате 2000 верст жизни в апартаментах Renault Kaptur прошли на одном дыхании, а дружелюбный «француз» гармонично вписался в среднерусский провинциальный пейзаж.

Интеллектуал

Напомним, что обновленный Kaptur вышел на российский рынок ровно год назад. Получив вслед за Renault Arkana модульную SUV-платформу и турбомотор мощностью 150 л. с., который работает в паре с новым вариатором CVT8 от компании Jatco. «Француз» обзавелся целой обоймой необычных для массового сегмента опций, о которых речь пойдет ниже.

К тому же в этом году Kaptur с мультимедийной системой EasyLink получил возможность подключаться к сервисам Renault Connect, позволяющим дистанционно управлять полезными функциями через мобильное приложение MY Renault на смартфоне. Всей этой высокотехнологичной начинкой, нетипичной для бюджетной прозы, был очень кстати нашпигован наш тестовый экземпляр.