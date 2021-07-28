Тест-драйв Renault Kaptur: умный дом и семейный очаг

В разгар июня французский кроссовер на шесть дней превратился в семейный очаг для родителей и двух детей-школьников. Ровно столько времени заняло увлекательное путешествие по старинным городкам Золотого кольца. В результате 2000 верст жизни в апартаментах Renault Kaptur прошли на одном дыхании, а дружелюбный «француз» гармонично вписался в среднерусский провинциальный пейзаж.
Интеллектуал
Напомним, что обновленный Kaptur вышел на российский рынок ровно год назад. Получив вслед за Renault Arkana модульную SUV-платформу и турбомотор мощностью 150 л. с., который работает в паре с новым вариатором CVT8 от компании Jatco. «Француз» обзавелся целой обоймой необычных для массового сегмента опций, о которых речь пойдет ниже.
К тому же в этом году Kaptur с мультимедийной системой EasyLink получил возможность подключаться к сервисам Renault Connect, позволяющим дистанционно управлять полезными функциями через мобильное приложение MY Renault на смартфоне. Всей этой высокотехнологичной начинкой, нетипичной для бюджетной прозы, был очень кстати нашпигован наш тестовый экземпляр.
Евроремонт
Прошлогодний евроремонт в апартаментах Kaptur пошел ему на пользу и надежно закрепил за ним статус семейного автомобиля. Путешествовать на нем стало удобнее и водителю, и пассажирам. После обновления здесь появились регулировка штурвала по высоте и вылету, обогрев руля, удобные подстаканники и прочие полезные бонусы. А пассажиры, путешествующие на втором ряду, могут рассчитывать на два USB-входа и даже подогрев задних сидений, а это весьма редкая опция в классе.
Преимущества салона не ограничиваются улучшенной эргономикой. Стильно оформленный уютный интерьер с передней панелью из мягкого пластика и атмосферной подсветкой совсем не выглядит бюджетным. К тому же для компактного SUV здесь довольно просторный салон — с нехваткой места нет проблем ни у водителя, ни у пассажиров.
Во время нашего семейного путешествия удалось оценить грамотную планировку пространства в салоне, благодаря чему совсем не чувствовалось недостатка в разнокалиберных отделениях для мелочей, бардачков и кармашков. Все это очень пригодилось.
И, конечно, статус семейного автомобиля подтверждает вместительный багажник с грамотной планировкой, Все члены семьи могли оценить его небольшую погрузочную высоту и широкий проем задней двери, которые обеспечивают удобный доступ во время длительного путешествия.
Умный дом
К тому же апартаменты Kaptur можно сравнить с «умным домом». Мультимедийная система EasyLink c 8-дюймовым сенсорным экраном и голосовым управлением подключается к Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто, что очень кстати в большом семейном путешествии. Ведь если все отображается на главном дисплее, то уже не нужно отвлекаться на телефон с навигацией. Каждый, кто путешествует за рулем, оценит это важное преимущество.
Как уже было сказано выше, владелец Kaptur с мультимедийной системой Easy Link может с помощью приложения в смартфоне MY Renault дистанционно управлять рядом функций автомобиля. Причем первые 3 года подключаемые сервисы Renault Connect абсолютно бесплатны для владельца. Со смартфона можно дистанционно запустить мотор и климат-контроль, который к вашему приходу охладит или прогреет салон до комфортного 21 градуса.
При этом нет ограничений по расстоянию до автомобиля, он не должен быть в вашей видимости в отличие от запуска с ключа. А, например, если кто-то из членов семьи что-то забыл в салоне, то владелец сможет дистанционно открыть его с помощью Renault Connect через мобильное устройство. Кроме того, в приложении MY Renault можно смотреть текущий пробег, статус замков, местоположение автомобиля на карте и записываться на ТО.
В нашем путешествии очень пригодилась навигационная система с пакетом подключаемых сервисов Renault Connect «Онлайн навигация». В течение поездки она позволяла контролировать текущую дорожную ситуацию с трафиком, скоростные ограничения и камеры контроля на магистралях и улицах, а также предоставляла информацию о дорожных событиях (ремонт и опасные места), стоимости топлива и погоде. Также можно заранее проложить маршрут в смартфоне, отправить его в мультимедиа и тогда, сев в автомобиль, останется только нажать кнопку «Поехали», и навигация покажет ваш маршрут на экране.
Еще один важный бонус — круиз-контроль с ограничителем скорости. Как на общедоступных магистралях, так и на платных автобанах это действительно незаменимая и полезная функция, которая во время длительных перегонов освобождает водителя от лишних нагрузок. А кроме того, круиз-контроль ощутимо экономит топливо и заботится о семейном бюджете.
Бальзам на душу водителя
Турбомотор TCe150, созданный совместно с компанией Daimler, ощутимо преобразил характер «француза», разгорячив его темперамент до высоких градусов. В тандеме с вариатором нового поколения CVT8 двигатель мощностью 150 л. с. выдает адекватную динамику для семейного автомобиля и дарит водителю возможность получить удовольствие от легкого и непринужденного драйва. Озорной и проворный моторчик с турбинкой пришелся очень кстати как в городских условиях, так и на загородном шоссе при обгоне фур. Плюс ко всему весьма порадовал умеренный аппетит амбициозного «француза» со средним расходом, не превышающим 8,5 литров на сотню.
На это еще не все капли бальзама для души водителя «Каптюра». Ведь темпераментный кроссовер во время нашего путешествия откровенно порадовал и комфортной управляемостью.
Вместо старого «гидрача» французы установили сюда рулевой механизм с электроусилителем переменной производительности, который позволил на 30% снизить усилие на руле при парковке и одновременно с этим сделать более комфортным и точным управление на высокой скорости. В результате водитель чувствует себя предельно комфортно за штурвалом Kaptur в самых разных условиях.
Семейный вездеход
Все прелести провинциального асфальта на сельских направлениях местного назначения не стали сюрпризом для «француза», оснащенного новым передним подрамником и независимой задней «многорычажкой». Да, на крутых кочках и глубоких ямках он вдет себя жестковато, но это совсем не критично. Зато на волнообразном покрытии кроссовер демонстрирует предельную собранность, а на скоростных поворотах выдает минимальные крены.
Во время путешествия частенько приходилось съезжать на мокрую глину, гравий, целину, где «Каптюр» особо порадовал своей непробиваемой энергоемкой подвеской. Оснащенный стальной защитой картера, клиренсом в 205 мм, системой полного привода и короткими свесами кузова, он демонстрирует на любом умеренном бездорожье удивительную для городского кроссовера уверенность. Так что Renault на «отлично» справлялся с сельскими грунтовками, форсировал съезды к водоемам и преодолевал кручи лесных просек.
Что в итоге
Диапазон цен на семейный кроссовер Renault Kaptur составляет от 1 206 000 до 1 703 000 рублей. «Француз» в стандартной комплектации богато упакован. Он предлагает в «базе» ключ-карту с функцией «свободные руки», запуск мотора с кнопки, систему дистанционного запуска двигателя, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, а также регулировку руля по высоте и по вылету.
Что касается топовой версии Prime, которая была на тесте, то она оснащается такими опциями, как ассистент контроля слепых зон, камеры кругового обзора, аудиосистема премиум-класса Bose с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером. При этих преимуществах, цена на самый «упакованный» Renault Kaptur вполне сопоставима с аналогичными версиями конкурентов.
Стильный дизайн, возможность персонализации и высокий уровень оснащения уже оценили российские потребители. Неслучайно за пять лет существования Renault Kaptur на отечественном рынке его владельцами стали 130 000 человек. И как показал наш летний вояж, французский кроссовер достойно удерживает статус семейного автомобиля для любителей активного образа жизни.