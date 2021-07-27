Опубликованы первые фотографии обновленного Kia Soul

Куда интереснее, что обновленный Soul обзаведется массой новых опций, начиная от передовых систем безопасности (например, автопилотом 2-го уровня), заканчивая продвинутым мультимедиа-комплексом с дисплеем от 10,25 дюймов. Как минимум потому, что расширение списков оснащения за счет таких «фишек» уже в базовых комплектациях — одно из направлений глобальной трансформации Kia, презентованной в начале июля.

Кроме того, у посвежевшего Soul могут произойти изменения под капотом — есть предположение, что его укомплектуют 1,6-литровым турбодвигателем с относительно новой системой управления клапанами CVVD (Continuously Variable Valve Duration). Напомним, первым агрегатом с таким механизмом стала «турбочетверка» Smartstream G1.6 T-GDi, дебютировавшая вместе с текущей Hyundai Sonata в 2019 году.

Сроки премьеры обновленного Kia Soul пока не раскрываются. Ясно одно — до конца этого года мы рестайлинговую модель в России не увидим. А тем, кому не терпится обзавестись «Соулом», имеет смысл пока присмотреться к нынешней версии. Она сегодня предлагается в трех модификациях — на 123, 150 и 200 сил с «механикой», «автоматом» и «роботом» — по цене от 1 229 900 рублей.