Infiniti объявила российскийские цены новейшего кроссовера QX55

Фото производителя.
Infiniti QX55, наконец, добрался до российского рынка: машину показали прошлой осенью, но прием заказов стартовал только сейчас. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», для нас заготовлена пара хорошо упакованных версий, но живые экземпляры прибудут только лишь осенью.
Алексей Кованов

Новый Infiniti QX55 создан из хорошо знакомого нам кроссовера Infiniti QX50. Правда, «пятьдесят пятый» длиннее и ниже своего «донора», а спереди ему полагается особое «выражение лица». А к легендарной «кепке» (модели FX) отсылают характерная форма остекления и фирменный силуэт.

Оба кроссовера имеют двухлитровый турбомотор мощностью 249 л. с., вариатор и полноприводную трансмиссию. Правда, несмотря на общую технику, новичок, по уверениям инженеров Infiniti, отличается более «спортивной» настройкой подвески.

Фото производителя.

В начальную комплектацию Luxe за 4 170 000 рублей включены восемь подушек безопасности, отделку салона экокожей, двухзонный климат-контроль, электропривод передних сидений, продвинутая медиасистема и светодиодная оптика. Плюс люк, электропривод крышки багажника и 20-дюймовые колеса.

А версия Essential за 4 445 000 «целковых» дополнительно предлагает обивку сидений натуральной кожей, электропривод рулевой колонки, трехзонный климат-контроль вместо двухзонного, навигационную систему, а также камеры кругового обзора и систему дистанционного запуска мотора.

Кстати, согласно проведенному в соцсетях опросу «Какая из моделей Infiniti предпочтительнее вашему характеру?», QX55 значительно опередил занявший второе место QX50 — люди готовы буквально занимать очередь за новинкой.

Неподдельный интерес к QX55 — в первую очередь заслуга, созданного командой под руководством Альфонсо Альбаисы. Кстати, сам Альбаиса совершенно неожиданно оказался признан весьма авторитетным человеком в автопроме.

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23 июля 2021
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