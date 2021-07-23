Infiniti объявила российскийские цены новейшего кроссовера QX55

Новый Infiniti QX55 создан из хорошо знакомого нам кроссовера Infiniti QX50. Правда, «пятьдесят пятый» длиннее и ниже своего «донора», а спереди ему полагается особое «выражение лица». А к легендарной «кепке» (модели FX) отсылают характерная форма остекления и фирменный силуэт.
Оба кроссовера имеют двухлитровый турбомотор мощностью 249 л. с., вариатор и полноприводную трансмиссию. Правда, несмотря на общую технику, новичок, по уверениям инженеров Infiniti, отличается более «спортивной» настройкой подвески.
В начальную комплектацию Luxe за 4 170 000 рублей включены восемь подушек безопасности, отделку салона экокожей, двухзонный климат-контроль, электропривод передних сидений, продвинутая медиасистема и светодиодная оптика. Плюс люк, электропривод крышки багажника и 20-дюймовые колеса.
А версия Essential за 4 445 000 «целковых» дополнительно предлагает обивку сидений натуральной кожей, электропривод рулевой колонки, трехзонный климат-контроль вместо двухзонного, навигационную систему, а также камеры кругового обзора и систему дистанционного запуска мотора.
Кстати, согласно проведенному в соцсетях опросу «Какая из моделей Infiniti предпочтительнее вашему характеру?», QX55 значительно опередил занявший второе место QX50 — люди готовы буквально занимать очередь за новинкой.
Неподдельный интерес к QX55 — в первую очередь заслуга, созданного командой под руководством Альфонсо Альбаисы. Кстати, сам Альбаиса совершенно неожиданно оказался признан весьма авторитетным человеком в автопроме.