Infiniti объявила российскийские цены новейшего кроссовера QX55

Новый Infiniti QX55 создан из хорошо знакомого нам кроссовера Infiniti QX50. Правда, «пятьдесят пятый» длиннее и ниже своего «донора», а спереди ему полагается особое «выражение лица». А к легендарной «кепке» (модели FX) отсылают характерная форма остекления и фирменный силуэт.

Оба кроссовера имеют двухлитровый турбомотор мощностью 249 л. с., вариатор и полноприводную трансмиссию. Правда, несмотря на общую технику, новичок, по уверениям инженеров Infiniti, отличается более «спортивной» настройкой подвески.