5 самых востребованных корейских кроссоверов на российском рынке

HYUNDAI CRETA

Кроссоверы планомерно вытесняют с рынка прочие типы кузовов машин, и в сегменте корейских автомобилей ситуация обстоит точно также. Данные автопродаж на российском рынке, собранные Ассоциацией европейского бизнеса, говорят о том, что самым популярным «кроссом» являлся и является Hyundai Creta. За прошедшее с начала 2021 года время 38 800 таких транспортных средств нашли своих владельцев.

Отечественным покупателям кроссовер предлагается по ценам, стартующим с 1,2 млн. рублей. Такую сумму дилеры просят за машину с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 123 л. с., механической 6-ступенчатой КП и переднеприводной трансмиссией. В «полном фарше», с 2-литровым 149-сильным движком, полным приводом и 6-ступенчатым «автоматом» Creta можно приобрести за 1,6 млн. рублей. Причем речь идет о модели предыдущего поколения, а вот новейшая «Крета» попросит за себя в топе без малого 2 000 000 рублей.

KIA SPORTAGE

На втором месте по популярности у россиян оказался Kia Sportage с результатом продаж в 14 422 единицы. Минимальная комплектация модели предполагает 2-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 150 л. c., АКП-6 и передний привод. Ценник — от 1,8 млн. рублей. Дороже всего стоит Sportage с 2,4-литровым бензомотором с отдачей в 184 л. с., шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом. За такую комплектацию в дилерских центрах просят 2,6 млн. рублей.