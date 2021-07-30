5 самых востребованных корейских кроссоверов на российском рынке

HYUNDAI CRETA
Кроссоверы планомерно вытесняют с рынка прочие типы кузовов машин, и в сегменте корейских автомобилей ситуация обстоит точно также. Данные автопродаж на российском рынке, собранные Ассоциацией европейского бизнеса, говорят о том, что самым популярным «кроссом» являлся и является Hyundai Creta. За прошедшее с начала 2021 года время 38 800 таких транспортных средств нашли своих владельцев.
Отечественным покупателям кроссовер предлагается по ценам, стартующим с 1,2 млн. рублей. Такую сумму дилеры просят за машину с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 123 л. с., механической 6-ступенчатой КП и переднеприводной трансмиссией. В «полном фарше», с 2-литровым 149-сильным движком, полным приводом и 6-ступенчатым «автоматом» Creta можно приобрести за 1,6 млн. рублей. Причем речь идет о модели предыдущего поколения, а вот новейшая «Крета» попросит за себя в топе без малого 2 000 000 рублей.
KIA SPORTAGE
На втором месте по популярности у россиян оказался Kia Sportage с результатом продаж в 14 422 единицы. Минимальная комплектация модели предполагает 2-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 150 л. c., АКП-6 и передний привод. Ценник — от 1,8 млн. рублей. Дороже всего стоит Sportage с 2,4-литровым бензомотором с отдачей в 184 л. с., шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом. За такую комплектацию в дилерских центрах просят 2,6 млн. рублей.
KIA SELTOS
На третьем месте разместился Kia Seltos с продажами на уровне 9 613 штук за полгода. Цены на этот «кросс» стартуют с 1,3 млн. рублей. Его оснащение подразумевает 1,6-литрвый 123-сильный силовой агрегат, шестиступенчатую «механику» и привод на передние колеса. Самый дорогой Seltos обойдется в 2,2 млн рублей. Тут под капотом будет 1,6-литровая турбированная «бензинка» мощностью 177 «лошадей». В трансмиссии — 7-ступенчатый «робот» и полный привод.
KIA SORENTO
Далее в нашем рейтинге идет еще один продукт Kia — Sorento. Этих кроссоверов было продано 7 912 штук. Самый дешевый автомобиль этой модели стоит не менее 2,4 млн рублей. Комплектация подразумевает 2,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 179 л. с., автоматическую «шестиступку» и передний привод. Самый дорогой Sorento оснащается 3,5-литровым 249-силным движком, 8-ступенчатой АКП и полным приводом. Его цена — 3,5 млн рублей.
HYUNDAI SANTA FE
Замыкает наш рейтинг самых популярных корейских кроссоверов Hyundai Santa Fe. За первые шесть месяцев 2021 года их приобрели 7 545 покупателей. Стартовая комплектация модели включает 180-сильный бензиновый агрегат рабочим объемом 2,5 литра и шестиступенчатый «автомат». Цена — от 2,5 млн рублей. Топовый Santa Fe обойдется в 3,5 млн рублей. Такой модели полагается 3,5-литровый 249-сильный бензиновый мотор и 8-ступенчатая АКП.