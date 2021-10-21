Купе и родстер Mercedes-AMG GT снимают с производства

Двухдверное купе Mercedes-AMG GT, сменившее на боевом посту Mercedes-Benz SLS AMG, дебютировало осенью 2014-го. Через три года штутгартцы презентовали публике одноименный родстер, а еще через год — четырехдверное купе. В России модель ажиотажным спросом по понятным причинам (кусачий ценник) не пользовалась, тем не менее, в 2020-м официальные дилеры сумели «пристроить» 334 машины.

Но вот история Mercedes-AMG GT подходит к концу: по данным наших зарубежных коллег из Motor.es, штутгартцы приняли решение завершить производство спорткара. Родстер уступит свое место Mercedes-AMG SL — его премьера должна состояться до конца текущего года. Какая модель станет преемником двухдверки, пока непонятно. Что же до четырехдверки, то она на конвейере, вроде как, пока остается.

Интересно, что с российского сайта Mercedes-Benz купе AMG GT еще не исчезли. У тех, кто хотел бы обзавестись дерзкой двухдверкой или четырехдверкой, шанс пока есть. Цены на первую начинаются от 16,7 млн рублей, на вторую — от 9 млн. Хотя в реальности купить машины за эти деньги сегодня, конечно, не получится: можно смело прибавлять пару-тройку миллионов, ведь без «допов» жадные дилеры авто не отдадут.