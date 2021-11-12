Возрожденный SAAB представил новейший кроссовер

Просим любить и жаловать — новейший кроссовер с литерой 5. Вероятно, эта цифра несет какую-то смысловую нагрузку, но знают о ней пока только лишь сами китайцы.

Как сообщает CarNewsChina, речь идет об электрическом автомобиле длиной под пять метров и весом меньше двух тонн. Получился ли он красивым? Если сравнивать с поделками SAAB многолетней давности, то без преувеличения — да! Но сопоставив дизайн с последними тенденциями автомобильной моды… — далеко не факт.

Как бы то ни было, а помогают азиатам в потугах партнеры из Bosch, решившие попытать счастье с электрифицированным «паркетником», чье производство наладится под Тяньцзинем. Кстати, об электромоторе. В движение Hengchi 5 приводится единственным агрегатом, выдающим чуть больше 200 сил мощности и позволяющим ускоряться машине до предельных 180 км/ч.

Других подробностей пока, увы, нет. Впрочем, скоро все тайное станет явным — официальная премьера новинки состоится на грядущем автосалоне в Гуанчжоу.