Hyundai Ioniq 5 приедет в Россию, но купить его не получится

Пару месяцев назад о своем намерении ворваться в сегмент электромобилей объявила Kia. Сейчас компания сертифицирует то ли кроссовер, то ли хетчбэк EV6, который поступит в продажу до конца 2022-го. Отставать от родственных конкурентов в Hyundai не планируют, а потому выводят свою электрическую модель — Hyundai Ioniq 5. Она, равно как и Kia EV6, должна приехать к нам в следующем году.

Раскрывать технические подробности о новинке в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» управляющий директор «Хенде Мотор СНГ» Алексей Калицев не стал. Он лишь отметил, что автомобиль порадует внушительным запасом хода (порядка 500 км). Но интересно даже другое — продаваться он, скорее всего, не будет. Hyundai Ioniq 5 адресован в первую очередь клиентам сервиса подписки.

Объясняется это заботой об окружающей среде, нервах и кошельках потребителей. Мол, пока инфраструктура не развита и «электрички» особым спросом не пользуются, автовладелец рискует получить массу проблем. Начиная от дальнейшей перепродажи, заканчивая утилизацией аккумулятора. В Hyundai готовы взять все на себя: лишь бы «подписывались», да ездили.

К слову, на сегмент «батарейных» машин нацелился и премиальный суббренд марки Genesis. Если все пойдет по плану, то россиянам предложат «зеленый» кроссовер GV60. Но случится это не скоро — по словам г-на Калицева, не раньше 2023 года.